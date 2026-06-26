Más de 1.800 jóvenes ya están inscritos para la III Jornada Eucarística Mariana Juvenil (JEMJ)
El encuentro tendrá lugar del 10 al 12 de julio en el Real Sitio de Covadonga
Cuenta atrás para tercera edición de la Jornada Eucarística Mariana Juvenil (JEMJ) que se desarrollará del 10 al 12 de julio, en el santuario mariano de Covadonga, y de nuevo también volverá a reunir a miles de jóvenes llegados desde diferentes países en torno a la fe, en esta ocasión con el lema "Haced lo que Él os diga".
Con el tiempo estos encuentros se van dando a conocer cada vez más y este año se está notando en la afluencia de participantes. Según la voluntaria Teresa García Serrano: "las cifras aumentan día tras día". Hasta el momento ya se han inscrito más de 1.800 jóvenes, y en esta ocasión destaca un gran número que llegarán desde Irlanda y Estados Unidos.
Estas jornadas, celebradas en el Real Sitio de Covadonga como cuna de la fe y cuna de España, se pensaron desde el primer momento como un instrumento para ayudar a los jóvenes a profundizar en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Una cuestión que, ya desde hace unos años y muy especialmente en Estados Unidos, se ha observado que es cada vez más olvidada entre los creyentes.
"Queremos que sea una jornada que esté en torno a la Eucaristía y a nuestra Madre María. Qué mejor lugar que Covadonga, cuna de España, que tenemos allí a la Santina, que nos cuida y nos protege. Es precioso ver cómo todos los jóvenes van hasta ese Santuario en medio de la montaña para recordar que Jesús Eucaristía es el centro y que es nuestra Madre la que nos lo da. La verdad es que es una gracia poder ir a la JEMJ y realmente vivir esto, que sea Jesús el centro y que sea nuestra Madre la que nos lleve a Él", afirma Teresa.
Los horarios y las actividades seguirán el esquema de los años anteriores. Todos los días se celebrará la eucaristía y el viernes, junto con la acogida a los jóvenes habrá como siempre un festival: en esta ocasión podrá disfrutarse de una representación orquestada y representada por jóvenes voluntarios sobre los "Mártires de Barbastro". Ellos serán los santos protectores de la JEMJ de este año, e incluso estará presente durante los tres días una reliquia de Faustino Pérez. "Él fue el líder de los Mártires claretianos de Barbastro y la reliquia nos va a acompañar esos días", explica Teresa García Serrano.
El sábado, será el turno de los talleres y conferencias a los que los jóvenes se están apuntando. Entre otros, estará el titulado "¿Es Jesús el que nos describen los Evangelios?", a cargo de Jorge Manuel Rodríguez Almenar; "Donde la ciencia no llega: Guadalupe", por Andrés Brito, o el encomendado al sacerdote y YouTuber Patxi Bronchalo, titulado "En busca del amor verdadero", entre otros. El sábado, por la noche, también se celebrará la Vigilia de jóvenes en la explanada de la basílica.
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