Abre, a dos minutos de Cangas de Onís, uno de los supermercado más grandes de Asturias: más de 2.000 metros cuadrados de tienda, 47 trabajadores y comida para llevar
La nueva sección "Lo tienes todo" incluye desde platos tradicionales como paella hasta recetas más modernas como tallarines yakisoba
Con más de 2.000 metros cuadrados y una plantilla de 47 trabajadores, Alimerka ha abierto uno de sus supermercados más grandes de Asturias. Ubicada en la parcela 211 de El Prestín (Parres), "a un kilómetro del centro de Cangas de Onís", la nueva gran superficie de alimentación del oriente de la región ya ha abierto sus puertas. La tienda incluye una de las últimas apuesta de la compañía asturiana: la sección "Lo tienes hecho", con platos listos para llevar y comer.
Esta sección incluye una selección de 30 platos diferentes que combinan recetas tradicionales con elaboraciones más actuales y modernas. El objetivo, dicen, "es seguir incorporando recetas de manera continuada, adaptadas a las tendencias y a las distintas épocas del año". El surtido actual incluye platos como paella marinera o carrillera de cerdo, opciones como pollo tikka masala y tallarines yakisoba con pollo, además de clásicos como macarrones boloñesa o lasaña. La oferta se completa con ensaladas, pokes, wraps, burritos y sándwiches pensados para cualquier momento.
A dos minutos del centro de Cangas de Onís y a cinco de Arriondas
El gigantesco supermercado que Alimerka ha abierto en Parres es de 2.146 metros cuadrados construidos, de los que 1.156 están destinados a sala de ventas. Tiene acceso rodado desde la AS-114 y conexión peatonal accesible desde la N-625. Además, se encuentra a apenas dos minutos en coche del centro de Cangas de Onís y a cinco de Arriondas, y cuenta con un aparcamiento de 135 plazas, cuatro de ellas dotadas con puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Una plantilla de casi 50 trabajadores
La nueva tienda será gestionada por un equipo de 47 profesionales. El supermercado combina la atención personalizada de sus secciones tradicionales con soluciones que agilizan y hacen más cómoda la experiencia de compra. Como novedad, Alimerka ha incorporado cuatro terminales de autocobro, que convivirán con cuatro cajas tradicionales atendidas por personal, combinando rapidez y autonomía con la atención personalizada.
El supermercado cuenta con pescadería, carnicería y charcutería atendidas por profesionales especializados, así como panadería y frutería en formato de libre servicio. Asimismo, incorpora el servicio Click & Collect para facilitar la recogida de pedidos realizados previamente. Integra, además, las principales mejoras contempladas en el nuevo modelo de tienda, entre ellas el rediseño de las secciones de bodega y perfumería, la incorporación de etiquetas electrónicas y una distribución del espacio que favorece "un recorrido más intuitivo".
Sostenibilidad y personas de movilidad reducida
En coherencia con el compromiso de Alimerka con la sostenibilidad, este supermercado ha sido diseñado bajo criterios de eficiencia energética y respeto al entorno, incorporando sistemas de refrigeración de CO₂ y murales frigoríficos cerrados para optimizar el consumo e iluminación LED de bajo consumo. Además, el circuito de pantallas digitales se ha ampliado con dos nuevas para cabeceras de sección y un nuevo soporte de visibilidad digital en secciones, con el objetivo de seguir trabajando en la mejora de la comunicación a cliente y en la reducción del uso de papel.
La accesibilidad es otro de los aspectos prioritarios del proyecto. Además de los itinerarios accesibles, el supermercado dispone de aseos adaptados para clientes, vestuarios accesibles para el personal y puntos de llamada en las secciones atendidas mediante señal luminosa y auditiva. También cuenta con cinco plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
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