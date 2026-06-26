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"Juntos por Cangas" alerta del lamentable estado de conservación del puente de Villanueva

El puente &quot;vieyu&quot; de Villanueva.

El puente "vieyu" de Villanueva. / J. M. Carbajal

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

La Asociación "Juntos por Cangas" se ha hecho eco del lamentable estado de conservación del emblemático puente de Villanueva, que une esa ribereña localidad canguesa con la carretera N-625. "Hay veces que aquello que más necesita atención no es precisamente lo que está a la vista de todos. Es el caso del conocido puente de Villanueva, una infraestructura que forma parte de la historia y del paisaje cotidiano de la localidad", señalan.

"Hace unos días, vecinos nos citaron para mostrarnos el estado de la parte baja del puente, donde el paso de los años y la evidente falta de mantenimiento han dejado huellas preocupantes. El desgaste de algunos elementos resulta visible y genera inquietud entre quienes conocen de cerca esta construcción. Más allá de su valor funcional, el Puente representa una parte importante del patrimonio local", insisten desde el citado colectivo cangués.

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"En ocasiones, los problemas que menos se ven son precisamente los que más urgen resolver", abundan. Y es que ese puente, también conocido como "vieyu", sobre el mítico río Sella, lleva muchos años en franco deterioro, sin que ningún organismo público se haya decantado por tratar de solucionar el grave problema y así atender las continuas y persistentes reivindicaciones de los vecinos de Villanueva (Cangas de Onís).

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