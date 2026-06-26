"Juntos por Cangas" alerta del lamentable estado de conservación del puente de Villanueva
La Asociación "Juntos por Cangas" se ha hecho eco del lamentable estado de conservación del emblemático puente de Villanueva, que une esa ribereña localidad canguesa con la carretera N-625. "Hay veces que aquello que más necesita atención no es precisamente lo que está a la vista de todos. Es el caso del conocido puente de Villanueva, una infraestructura que forma parte de la historia y del paisaje cotidiano de la localidad", señalan.
"Hace unos días, vecinos nos citaron para mostrarnos el estado de la parte baja del puente, donde el paso de los años y la evidente falta de mantenimiento han dejado huellas preocupantes. El desgaste de algunos elementos resulta visible y genera inquietud entre quienes conocen de cerca esta construcción. Más allá de su valor funcional, el Puente representa una parte importante del patrimonio local", insisten desde el citado colectivo cangués.
"En ocasiones, los problemas que menos se ven son precisamente los que más urgen resolver", abundan. Y es que ese puente, también conocido como "vieyu", sobre el mítico río Sella, lleva muchos años en franco deterioro, sin que ningún organismo público se haya decantado por tratar de solucionar el grave problema y así atender las continuas y persistentes reivindicaciones de los vecinos de Villanueva (Cangas de Onís).
- Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- Laura Cue López, el 10 de la PAU de 2012 en Asturias, es abogada en Madrid y trabaja para un bufete internacional: 'Una buena nota ayuda, pero no define el futuro de una persona
- Colapso total en la 'Y' durante tres horas: el choque entre dos coches y la pérdida de carga de un camión de basura provoca un descomunal atasco de 12 kilómetros
- Bebés a más de 39 grados en un edificio de Oviedo recién estrenado: 'El grupo de 0 a 3 de Los Pilares no reúne las condiciones adecuadas para atender menores
- Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
- Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- El árbitro asturiano detenido por forzar a una prostituta, arrestado de nuevo por agredir a su expareja