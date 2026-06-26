Denuncian daños en el entorno de la Fuente Santa de Obaya, en Colunga, por unas obras de captación de agua

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha denunciado los daños causados por las obras de una nueva captación de agua en el entorno de la Fuente Santa de Obaya, situada en la parroquia de Gobiendes, en el concejo de Colunga. Según la organización conservacionista, se ha instalado una tubería de aproximadamente 200 metros que conecta con la captación ya existente, afectando al dominio público y provocando la afección a la vegetación ribereña de un valle que forma parte del Paisaje Protegido de la Sierra del Sueve, en su ladera norte.

La zona de Obaya constituye desde el punto de vista botánico un bosque mixto atlántico que se extiende a ambos lados del río, conformando corredores vegetales de alto valor ecológico. Allí crecen diversas especies de plantas y helechos, algunos de ellos considerados excepcionales en gran parte del continente europeo. Este ecosistema es, en realidad, un relicto de las selvas tropicales que ocupaban la totalidad del territorio hace millones de años y que prácticamente desaparecieron con las últimas glaciaciones. Su supervivencia se debe a factores muy concretos: la proximidad al mar y la surgencia de aguas subterráneas generan una elevada humedad ambiental que, combinada con la ausencia de heladas, ha permitido que ciertas especies permanezcan aquí desde entonces.

Entre ellas destacan el helecho de los colchoneros (Culcita macrocarpa) y la helechilla (Trichomanes speciosum), ambas incluidas en el Catálogo Regional de Flora Amenazada. La presencia de estos ejemplares convierte al valle en un enclave de interés científico y conservacionista, más allá de su valor paisajístico.

Árboles derribados

Los ecologistas han comprobado sobre el terreno los efectos de las actuaciones. La instalación de la nueva tubería ha dejado, según su relato, árboles derribados, daños en la vegetación y en el suelo, y una reducción del agua circulante en el entorno. Estos impactos se suman a los que ya venía generando el anterior aprovechamiento de la fuente de Obaya, un lugar singular que la organización lleva tiempo señalando por su elevado interés ambiental.

En este contexto, la Coordinadora Ecoloxista ha advertido de que durante los meses estivales el caudal del cauce ya resulta escaso, y todo apunta a que la situación empeorará. La disminución continuada de las precipitaciones, agravada por el cambio climático, compromete tanto el nivel de los caudales superficiales como la recarga de los acuíferos a través de la innivación invernal.

A esta circunstancia se añade un factor estacional y demográfico: los meses de julio y agosto concentran el mayor consumo de agua en el concejo debido al incremento de población vinculado al turismo, actividad que, según apunta la organización, se pretende potenciar con decenas de nuevas viviendas. Esta dinámica, lejos de garantizar el mantenimiento del caudal ecológico en la zona, lo pone en una situación de mayor vulnerabilidad.

Ahorro de agua potable

Por ello, la Coordinadora Ecoloxista considera urgente buscar abastecimientos alternativos a la fuente de Obaya que no generen un impacto tan significativo en este espacio de gran valor ecológico. La organización defiende que, antes de secar las fuentes existentes, el Ayuntamiento debería impulsar medidas encaminadas al ahorro de agua potable, mejorar la conservación de la red de distribución y mantener las depuradoras actuales para usos compatibles, como la limpieza urbana.

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Estas actuaciones, a juicio de la Coordinadora, permitirían compatibilizar las necesidades de abastecimiento con la preservación de un ecosistema que alberga especies únicas en el continente. La organización ha solicitado tanto al Gobierno de Asturias como al Ministerio competente que tomen medidas frente a los responsables de los daños ocasionados.