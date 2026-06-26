El espectacular barranco de Vallegón, en Amieva, sede del Nacional de de la especialidad el 26 de septiembre
La competición reunirá a los mejores especialistas del barranquismo en uno de los entornos más impresionantes del Norte de España
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El espectacular barranco Vallegón, en término municipal de Amieva, albergará el Campeonato de España de Barrancos FEDME de la actual temporada de 2026, concretamente el 26 de septiembre. "Agua, roca, rápeles, técnica, velocidad, concentración y pura montaña. Una cita que promete emociones fuertes y que reunirá a los mejores especialistas del barranquismo en uno de los entornos más impresionantes del Norte. Asturias se prepara para vivir una jornada épica, donde cada maniobra contará y cada segundo podrá marcar la diferencia. El Vallegón será el escenario de una competición que apunta a ser inolvidable", aseguran desde la organización del evento.
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