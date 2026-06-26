El fascinante ronqueo de un atún rojo salvaje de 250 kilos: "Es algo que no había visto nunca y estoy impresionada"

La apertura del nuevo supermercado de Alimerka en Prestín, en Parres, tuvo este viernes un protagonista inesperado para muchos clientes: el ronqueo de un atún rojo salvaje de Almadraba de 250 kilos, realizado en el interior del establecimiento por profesionales de la firma gaditana Petaca Chico. El despiece, que atrajo a numerosos curiosos, convirtió la entrada del nuevo local en el escenario de un ritual centenario, vinculado a la tradición almadrabera de Barbate.

Un ritual con historia

Durante el acto, Anabel Zara, comercial de Petaca Chico, fue explicando al público las características del atún rojo salvaje, el sistema tradicional de captura y las diferentes piezas que se obtienen en el despiece.

El ronqueo toma su nombre del sonido que produce el cuchillo al rozar la espina del animal durante el corte, un proceso artesanal que sigue despertando admiración por la precisión técnica que exige y por el aprovechamiento integral de la pieza. Se trata de una práctica antigua, ya conocida en tiempos de los fenicios, que todavía hoy conserva intacta su capacidad de asombro.

El momento óptimo

Zara explicó la temporalidad del producto y selección idónea del momento para su pesca “Este es el momento en el que el atún va a desovar y presenta una cantidad de grasa óptima para el consumo”, señaló, en alusión a una campaña que se desarrolla entre finales de abril y mitad de junio, cuando el animal migra del Atlántico al Mediterráneo.

Ángel Ramírez y Juan Miguel Ramírez preparan el atún oara el roqueo. / M. T. N.

Zara subrayó además las ventajas del método tradicional empleado en Barbate. “El arte de pesca tradicional empleado en Barbate permite que el animal no se estrese, evitando la producción de ácido láctico que empeora la calidad de la carne”, explicó.

Oficio artesano

El ronqueo corrió a cargo de Ángel Ramírez, que lleva 20 años dedicado a este trabajo artesano, y de Juan Miguel Rodríguez, que fueron separando con enorme destreza las distintas partes del atún, ante la mirada atenta de los asistentes. A lo largo del despiece, Zara fue detallando también las posibilidades culinarias de cada corte. “Las diferentes partes se elaboran mejor de una manera u otra en la cocina según la infiltración de grasa que presentan”, indicó.

Objetivo de la iniciativa

Desde Alimerka, María Barrera, marketing manager de la cadena, enmarcó la actividad en la reciente apertura del establecimiento. “El objetivo de realizar este ronqueo en el nuevo supermercado es acercar un producto tan exquisito como es el atún rojo a los clientes, aprovechando la inauguración de la nueva tienda, además de fomentar la sección de pescadería de este nuevo local”, afirmó.

En la misma línea, Armando Prendes, responsable de pescadería de Alimerka, avanzó que “las distintas piezas extraídas se repartirán por los distintos establecimientos de Alimerka de Asturias” y destacó la buena respuesta comercial de este producto. “El atún rojo tiene muy buena aceptación entre los clientes y es un animal del que se aprovecha todo”, añadió.

Asombro entre el público

El espectáculo despertó un notable interés entre quienes hacían sus compras o se acercaban a conocer este nuevo local, abierto el pasado jueves. Muchos se detenían sorprendidos tanto por las dimensiones de la pieza como por la destreza de los ronqueadores. Una espectadora resumía así su experiencia: "Es algo que no había visto nunca y estoy impresionada".

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Del despiece a la venta

Tras la exhibición, los asistentes más curiosos pudieron degustar el colágeno del animal directamente de los cortes de la espina central. Después, las bandejas con las distintas partes del animal fueron trasladadas a la pescadería del establecimiento, donde varios clientes aguardaban ya su turno. La escena final, con numerosos compradores sacando número para llevarse a casa el sabor de la almadraba, cerró un acto que sirvió para unir promoción comercial, divulgación gastronómica y tradición pesquera en la nueva tienda de Prestín.