Dos lesionadas al chocar un tren y un turismo en un paso a nivel en Villahormes (Llanes), lo que obliga a interrumpir la línea
Una pasajera del convoy y la ocupante del coche, evacuadas al Centro de Salud de Posada y al Hospital de Arriondas
Dos personas resultaron heridas en la tarde de este viernes después de que un tren de Cercanías arrollase un turismo en un paso a nivel sin barreras situado en la localidad llanisca de Villahormes. Los heridos son una pasajera del tren y la ocupante del turismo, que fueron trasladadas la primera al Centro de Salud de Posada de Llanes y la segunda al Hospital del Oriente en Arriondas.
El accidente se produjo a las 18.53 horas en el paso a nivel situado a la altura del kilómetro 14,400 de la carretera AS-379, que comunica Llanes con Ribadesella. Se investigan las circunstancias de este accidente. Acudieron patrullas del Destacamento de Tráfico de Ribadesella y se hizo cargo de la investigación el EIS de Gijón.
ADIF emitió un mensaje en X en el que informaba de que estaba interrumpida la circulación de la línea de ancho métrico Santander-Oviedo entre Posada y Llanes, aunque en realidad el accidente se produjo entre Posada y Nueva. En el tren viajaban 17 personas, así como el maquinista y un revisor, que fueron evacuados por los bomberos con base en el parque de Llanes. También acudieron los de Cangas de Onís y el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado, aunque no fue necesaria su intervención.
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