La paralización de la ORA dejará a Llanes sin 1.373 plazas de aparcamiento este verano, denuncia el PSOE
El Tribunal de Recursos Contractuales ha paralizado la implantación de la zona verde, que no estará lista para la temporada alta
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Llanes ha criticado este viernes la situación generada en torno a la implantación del nuevo servicio de regulación del estacionamiento, cuyo desarrollo no permitirá la entrada en funcionamiento este verano de las 1.373 plazas previstas de zona verde. De este modo, el municipio contará únicamente con las 174 plazas de zona azul ya existentes, que los socialistas consideran "claramente insuficientes" para afrontar la temporada turística.
La paralización, motivada por la resolución del Tribunal de Recursos Contractuales de la Zona ORA, ha sido puesta en el centro del debate político local por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Óscar Torre, quien sostiene que este nuevo retraso evidencia una forma de gobernar basada en la improvisación y en la gestión "a salto de mata". El edil socialista ha insistido en que el equipo de gobierno carece de una hoja de ruta clara que permita abordar con rigor uno de los principales problemas estructurales del concejo: la movilidad y el estacionamiento, especialmente en los meses de mayor presión turística.
Impacto directo en el día a día
Los socialistas advierten de que esta situación tendrá un "impacto directo" en el día a día del municipio durante el verano, afectando de manera especial a los vecinos y a los trabajadores, que volverán a enfrentarse a "serias dificultades" para encontrar aparcamiento en plena temporada alta. La falta de plazas suficientes, señalan, no es un problema menor en un concejo que multiplica su población durante los meses estivales, según el PSOE.
Más allá de la cuestión del estacionamiento, los socialistas han puesto el foco en lo que consideran una dinámica recurrente en la gestión municipal. Según Torre, la paralización del Tribunal de Recursos Contractuales pone de manifiesto "una deficiente planificación en la licitación y tramitación de proyectos considerados estratégicos para el futuro del concejo".
En este sentido, han recordado que no se trata de un hecho aislado, sino que se inscribe en una trayectoria de retrasos, revisiones o paralizaciones que han afectado a otros proyectos municipales, como el Cinemar o el Plan General, lo que, a su juicio, denota una total incertidumbre e incapacidad del equipo de gobierno.
"Un brindis al sol"
Respecto al anuncio sobre la futura construcción de un aparcamiento financiado con los ingresos derivados de la ORA, los socialistas han calificado la iniciativa como "un brindis al sol" con tintes electoralistas. Torre ha sostenido que el anuncio se produce sin una planificación previa y sin haber resuelto las necesidades inmediatas de estacionamiento del municipio.
"Resulta llamativo que anuncie ahora, después de 11 años gobernando, la construcción de un aparcamiento, condicionado a los ingresos de una adjudicación, que todavía está en ciernes. Los llaniscos necesitan soluciones hoy, y una estrategia global de movilidad coherente para el concejo y no que les cuenten el cuento de la lechera", ha señalado el portavoz socialista.
El Grupo Municipal Socialista ha insistido finalmente en la necesidad de abandonar la improvisación en la gestión municipal y de elaborar una hoja de ruta seria, estable y con visión de futuro, que permita dar respuesta a los problemas reales de Llanes y garantice una planificación eficaz de los servicios públicos.
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