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Preocupación en Cangas de Onís por la proliferación de grafitis en pleno centro urbano

Un propietario, Toni Fernández, denuncia el acto vandálico ante la Policía Local tras descubrir los grafitis en las persianas metálicas

Grafiti en Cangas de Onís.

Grafiti en Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Toni Fernández, propietario de la Relojería "Adelmo", localizada en pleno parque municipal de Cangas de Onís, se llevó una ingrata sorpresa cuando este martes, día 23, acudió a abrir su negocio y se topó con sendos grafitis en las persianas metálicas que protegen los escaparates de su establecimiento comercial. El empresario no tuvo más remedio que ponerlo en conocimiento de la Policía Local para que tomase cartas en el asunto. Parece que, de un tiempo a esta parte, ya no solo se trata de vandalizar señales o paneles informativos por distintos puntos de la ciudad, sino también practicar el arte urbano en fachadas de locales y comercios de la vieja capital del Reino de Asturias.

Grafiti en un Cangas de Onís.

Grafiti en un Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

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