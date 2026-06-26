Villanueva, en Cangas, ultima los preparativos de la fiesta de San Pedro y su "foguera flotante"
La XLIV Foguera Flotante surcará el río Sella la medianoche del sábado, marcando el regreso de las celebraciones tras 17 años de ausencia
Con la siega y desbroce del prau de la fiesta se ultiman los preparativos para celebrar por todo lo alto, y después de diecisiete años, las fiestas de San Pedro de Villanueva, este inminente fin de semana, cuyo primer acto destacado será, en la medianoche del sábado, la XLIV "foguera flotante", surcando las aguas del mítico río Sella, pasando por debajo del puente “vieyu” y, seguidamente, por el puente “nuevu”.
Además, la persona encargada de prenderla será Toño Gutiérrez Meré, el único corredor que tomó parte y finalizó las veintidós ediciones de La Travesera Integral Picos de Europa. Después, comenzará la primera gran verbena en un prado colindante con la carretera N-625, en la zona de Vega los Caseros (Parres), amenizada por la orquesta “Pikante” y la macro-disco “Kubik”.
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