Walter Bouzán buscará clasificarse para el Mundial de kayak de mar en la Copa de España, este fin de semana, en Vigo
El Campeonato del Mundo se disputará en aguas alicantinas de Villajoyosa, del 7 al 11 de octubre
El riosellano Walter Bouzán Sánchez (Club Piragüismo El Sella de Ribadesella) luchará por una de las plazas en liza, en la categoría SS-1, para formar parte del equipo nacional español para el Campeonato del Mundo de kayak de mar (Villajoyosa, del 7 al 11 de octubre) en la tercera Copa de España de la especialidad que tendrá lugar este fin de semana en aguas de Vigo.
Un total de 400 participantes (269 hombres y 131 mujeres) tomarán la salida en las diferentes pruebas programadas con el fin de conseguir el oro de la Copa, pero, además, el premio de clasificar para el Mundial de 2026 que se celebra en nuestro país.
Los 56 clubes inscritos, que también lleva el nombre de ‘Trofeo Concello de Vigo’, se distribuyen en las categorías infantil A y B, cadete A y B, juvenil, sub-23 y senior, además de los veteranos. Todas las categorías, menos la senior, competirán solo en modalidades SS-1 y SS-2; mientras, los senior también tendrán regatas en OC1, K-1 tradicional, y la prueba Paracanoe de PK3 y PV3.
En cuanto a la prueba selectiva, en principio, y a la espera de la confirmación oficial del director técnico de la especialidad, serán los dos primeros de cada categoría los
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