El XI Rally Picos de Europa, que se disputa este fin de semana, suma ya 73 pilotos inscritos

Un total de 73 pilotos se han inscrito para tomar parte en la decimoprimera edición del Rally Picos de Europa-ESC Petróleos, cuya organización está a cargo de la escudería Cangas de Onís Motor, en colaboración con la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias, siendo la cuarta prueba puntuable para el Campeonato de Asturias de la actual temporada de 2026, la cual se disputará este fin de semana. Las verificaciones técnicas serán el viernes, en Arriondas; y la ceremonia de salida, ese mismo día, en Cangas de Onís.

El recorrido del XI Rally Picos de Europa-ESC Petróleos consta de cuatro tramos cronometrados: TC Restaurante Casa Pedro, Cangas-Arriondas; TC TRC Motor, Collía-Torre; TC Palacio Nevares, Sevares-Cofiño; y TC Contenedores Llamedo, Nueva-Labra), repartidos entre los concejos de Piloña, Parres y Cangas de Onís. Entre la lista de participantes destaca, entre otros, el piloto Gorka Antxustegi, ex-Suzuki España y vigente campeón de Rallys del País Vasco, junto a su copiloto Xabat Urresti con el Renault Clio Williams.