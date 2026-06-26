Llanes licita un contrato de 80.000 euros anuales para el mantenimiento de sus colegios públicos

El Ayuntamiento de Llanes ha puesto en marcha la licitación de un contrato destinado a cubrir las necesidades de mantenimiento y pequeñas reparaciones en los centros educativos públicos del concejo. El servicio, que sale con un presupuesto base de 80.000 euros anuales, busca aliviar la carga de trabajo de la brigada municipal de obras, actualmente desbordada por las múltiples demandas que atiende en todo el municipio.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Educación que dirige Aurora Aguilar, del Partido Popular (PP), contempla una duración inicial de un año con posibilidad de prórroga por otro más. El equipo que resulte adjudicatario se dedicará en exclusiva a los colegios públicos, con el objetivo de ofrecer una respuesta más rápida a las incidencias cotidianas que, según explica el consistorio, surgen con frecuencia en unos edificios que, en muchos casos, superan las décadas de antigüedad.

Brigada municipal

La decisión responde a la elevada presión asistencial que soporta la brigada municipal, encargada de atender requerimientos de muy distinta naturaleza y procedencia. "La contratación de este servicio permitirá disponer de un equipo fijo dedicado exclusivamente a los centros educativos, garantizando una atención continuada y especializada", ha subrayado la edil popular en la presentación del contrato, actualmente en período de recepción de ofertas.

Aguilar ha enmarcado esta medida en la estrategia que su departamento viene desarrollando desde el inicio del mandato para abordar las carencias acumuladas durante años en los colegios de Llanes. "Muchos de los edificios educativos de Llanes tienen varias décadas de antigüedad y arrastran carencias acumuladas durante años por falta de la atención necesaria", ha recordado la concejala, que ha insistido en la necesidad de actuar "de forma constante y planificando las intervenciones".

Un trabajo imprescindible

La responsable municipal de Educación ha defendido que la calidad educativa no descansa únicamente en los proyectos pedagógicos. "La educación no solo requiere buenos proyectos educativos, sino también instalaciones seguras, cuidadas y funcionales", ha afirmado, para añadir a continuación que el nuevo servicio permitirá que "el mantenimiento ordinario no dependa exclusivamente de la disponibilidad de la brigada municipal, que sigue realizando un trabajo imprescindible en todo el municipio".

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La licitación supone un refuerzo de los recursos municipales destinados a los centros escolares, aunque el presupuesto asignado y la duración inicial del contrato, un año prorrogable, sugieren un planteamiento de carácter experimental.