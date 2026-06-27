Buen ambiente en el estreno de la feria cervecera de Ribadesella

La I Feria de la Cerveza Artesanal de Ribadesella, que se celebra desde este jueves y hasta mañana en el aparcamiento de la Oficina de Turismo, ha arrancado con una buena respuesta de público. La organización, La Ruta del Lúpulo, que impulsa el evento con la colaboración del Ayuntamiento de Ribadesella, realizó este sábado una valoración positiva del inicio del certamen. "Estamos contentos", señalaron. Además, después de unas previsiones de lluvia que amenazaban con deslucir una cita al aire libre, desde la organización valoran el clima de estos días: "Nos está respetando el tiempo."

Oferta

La convocatoria permite degustar más de ochenta tipos de cervezas artesanas y reúne a nueve productores llegados de Asturias, Madrid, Aragón y Galicia. El festival se plantea además como una propuesta de carácter familiar, con conciertos, talleres infantiles, concursos y zona de "food trucks".

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Programa

La cita concluye este domingo con apertura a mediodía, taller infantil de marcapáginas, concursos a la mejor etiqueta, cerveza y "food truck" del festival, así como la entrega de premios.