Colunga presenta su ambiciosa programación cultural para el verano

El Ayuntamiento de Colunga ha organizado para julio y agosto una amplia programación cultural repartida en cuatro grandes ciclos y varias actividades complementarias. La oferta incluye música, teatro, danza, circo, cine, conferencias, talleres y exposiciones en distintos puntos del concejo, con propuestas que en algunos casos forman parte de más de un evento.

31º Alcuentros cola Cultura Tradicional d´Asturies

El ciclo se celebrará en Colunga, Llastres, La Isla, Lliberdón, Gobiendes, Sales y San Juan de Duz entre el 9 de julio y el 17 de agosto. La programación arrancará el 9 de julio con Cancios de Chigre en Colunga desde las 13:00 horas, con Lorena Corripio, José Tronco y la gaita de Iván Rionda, y ese mismo día continuará con la actuación de la Orquesta Céltica Asturiana y su espectáculo "Del Corri-Corri al siglo XXI" a las 20:00 horas en el parque Hernán Pérez-Cubillas, dentro del circuito "Asturies, Cultura en Rede".

El 17 de julio llegará "Tía Miseria", de Covenant Producciones y Compañía del Alba, al parque Hernán Pérez-Cubillas de Colunga a las 19:00 horas, también dentro de "Asturies, Cultura en Rede". El 19 de julio habrá Cancios de Chigre en Llastres desde las 13:00 horas, con Manolo Roza, Begoña Rodríguez Aranguren y la gaita de Belén Arboleya, y el 22 de julio se celebrará en Sales, a las 18:00 horas, el taller "Mayando se entiende la xente", igualmente incluido en ese circuito cultural.

La programación continuará el 24 de julio con "Kanpai", de Teatro del Cuervo, en San Juan de Duz a las 19:00 horas, y con el XXII Mercáu Tradicional nos Alcuentros en Colunga los días 24, 25 y 26 de julio, bajo la coordinación de la Asociación de Artesanos "Alcuentros". El 31 de julio, de 18:30 a 20:00 horas, VA.de Verde y Azul presentará "Juegos de Madera: ¡Dale al coco y a la madera!" en el paseo de la Iglesia de Llastres.

En agosto se sumarán varias citas en Llastres, Lliberdón, La Isla y Gobiendes. Factoria Norte y El Encuentro Teatro representarán "Los Dormiyosos" el 2 de agosto a las 19:00 horas en el paseo de la Iglesia de Llastres; Ana Lamela y pandereteres ofrecerán "La otra" el 7 de agosto a las 19:00 en la plaza Chile de Lliberdón; entre el 7 y el 10 de agosto se celebrará en Llastres el XVIII Mercáu Tradicional con Sabor Marineru; Elektrafiction Teatro pondrá en escena "Cuentos y sidra baxo l´pomar" el 14 de agosto a las 19:00 en La Isla; e Higiénico Papel cerrará este bloque con "Pícaros en Ruta" el 17 de agosto a las 19:00 en Gobiendes.

28º Festival Artes Escénicas en la Calle "Las Tres Noches de Lastres"

Llastres acogerá este festival del 31 de julio al 2 de agosto con propuestas de juegos, danza, jazz y teatro en el paseo de la Iglesia. El 31 de julio se celebrarán "Juegos de Madera: ¡Dale al coco y a la madera!" de 18:30 a 20:00 horas, "What for?" de Escena Vertiente a las 20:00, la actuación de Fusión Plástica feat Aitor Herrero a las 22:00 dentro de la sección JAZZ3 y "Ye Impro", de Territorio Emocional, a las 23.00, esta última dentro de "Asturies, Cultura en Rede".

El 1 de agosto será el turno de "El cocinero del Titanic", de Higiénico Papel, a las 19.30 horas, del concierto del Dúo Nosequé a las 22:00 dentro de JAZZ3 y de la representación de "Mitad y mitad", de La Capacha, a las 23:00. El 2 de agosto se cerrará el festival con "Los Dormiyosos" a las 19:00, la actuación de Melanie Moeers y Mónica Acevedo a las 22:00 y "Atra Bilis", de Sótano B e Hilo Producciones, a las 23:00, también dentro de "Asturies, Cultura en Rede".

25º Ciclo de Conciertos de Verano en la Calle "MusiCalle"

El ciclo musical se desarrollará en Colunga y Llastres del 9 de julio al 13 de agosto. La programación incluye a la Orquesta Céltica Asturiana el 9 de julio a las 20:00 en el parque Hernán Pérez-Cubillas de Colunga, dentro de "Asturies, Cultura en Rede"; La Guinda el 16 de julio a las 20:00 en ese mismo espacio; La Malquerida el 23 de julio a las 20:00; y Ellas Music Band el 30 de julio a las 20:00.

Llastres concentrará los conciertos nocturnos vinculados a las jornadas del festival de calle. Fusión Plástica feat Aitor Herrero actuará el 31 de julio a las 22:00 en el paseo de la Iglesia; el Dúo Nosequé lo hará el 1 de agosto a las 22:00; y Melanie Moeers y Mónica Acevedo, el 2 de agosto a las 22:00. Ya de vuelta en Colunga, Nocheros tocará el 6 de agosto a las 20:00 en el parque Hernán Pérez-Cubillas y Querida Margot cerrará el ciclo el 13 de agosto a las 20:00, también dentro de "Asturies, Cultura en Rede".

4ª Ronda "RUlando en clave cultuRAL"

La cuarta edición de esta ronda cultural recorrerá Sales, San Juan de Duz, Coceña, Llué, Lliberdón, La Isla, Carrandi y Gobiendes del 22 de julio al 17 de agosto. El programa comenzará con el taller "Mayando se entiende la xente" en Sales el 22 de julio a las 18:00 horas y seguirá con "Kanpai", de Teatro del Cuervo, en San Juan de Duz el 24 de julio a las 19:00, ambas propuestas dentro de "Asturies, Cultura en Rede".

Coceña acogerá el 5 de agosto dos actividades a la misma hora, las 19:00. La Compañía Circo bajo el tejado presentará "Las historias de Muscario" y, además, se celebrará el encuentro de observación del cielo "Viendo las estrellas", con la colaboración de Roberto López Blum.

La programación continuará después en Lliberdón, La Isla, Carrandi y Gobiendes. Ana Lamela y pandereteres presentarán "La otra" el 7 de agosto a las 19:00 en la plaza Chile de Lliberdón; Elektrafiction Teatro ofrecerá "Cuentos y sidra baxo'l pomar" el 14 de agosto a las 19:00 en La Isla; Carlos Alba representará "Quixote" ese mismo día a las 21:30 en Carrandi; e Higiénico Papel pondrá en escena "Pícaros en Ruta" el 17 de agosto a las 19:00 en Gobiendes.

Otras actividades

Al margen de los cuatro ciclos principales, el verano cultural de Colunga incluirá también exposiciones, cine, campamento urbano, paseos, charlas, documental y conciertos corales. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura acogerá "Blas de Lezo" del 30 de junio al 16 de julio, muestra itinerante del Departamento de Cultura del Ministerio de Defensa; "Libro de oraciones", con fotografías de Carmen Santamarina e incluida en "Asturies, Cultura en Rede"; y una muestra de pintura de Conde del 25 de agosto al 9 de septiembre.

También está prevista una sesión de cine al aire libre para todos los públicos el miércoles 29 de julio. A ello se suma el campamento urbano infantil "A descansar… sin parar!", que se desarrollará en julio y agosto por turnos quincenales dentro del Plan Corresponsables, coordinado por el área municipal de Servicios Sociales y financiado por el Ministerio de Igualdad y el Principado de Asturias, aunque ya no quedan plazas disponibles.

Los miércoles de julio y agosto habrá además Paseos Culturales impulsados por la Mesa Intersectorial de Salud Local, junto a varias charlas divulgativas en la sala Loreto. Pablo Cayado ofrecerá "Descubriendo la Ciencia paso a paso" el 10 de julio a las 19:30, bajo coordinación de la Agencia de Desarrollo Local y con la colaboración de la asociación "Villaviciosa ConCiencia", y Pablo Priesca impartirá "Mundo rural y nuevas tecnologías" el 11 de agosto a las 19:30, organizada por la Asociación de Amigos del Concejo de Colunga.

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La agenda se completa con una propuesta de memoria local y con actuaciones corales en Llastres. El documental "Historia del puerto de Llastres", dirigido por Fernando Granda, se proyectará el 17 de julio en el salón de actos de la Rula con dos pases, a las 18:00 y a las 20:00 horas, mientras que la exposición sobre el mismo tema podrá visitarse en la Casa del Pescador entre el 18 de julio y el 20 de septiembre. También habrá conciertos organizados por el Coro San Roque y el Coro Manín, con un recital conjunto del Coro San Roque y el Coro "Virgen del Carmen" de Castro Urdiales en la iglesia de Llastres el 7 de agosto y con la entrega del premio Manín de Honor prevista para finales de agosto.