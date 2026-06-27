Flamante aparcamiento disuasorio en Vís (Amieva)

Este domingo, 28 de junio, se procederá a la inauguración del nuevo aparcamiento disuasorio a la entrada de Vis (Amieva) para mejorar el acceso a rutas de montaña y ordenar el flujo de visitantes en el parque nacional de los Picos de Europa. Además, vendrá a coincidir en fecha con el centenario de la fuente de ese mismo núcleo rural.