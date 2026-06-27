Homenaje del PP a sus alcaldes en Caravia y Cangas de Onís, que cumplen 15 años en el cargo: "No ha sido un camino de rosas"

Unas 130 personas asistieron este viernes en Cangas de Onís al homenaje organizado por el Partido Popular (PP) a José Manuel González Castro y Salomé Samartino con motivo de sus quince años al frente de las alcaldías de Cangas de Onís y Caravia, respectivamente. La cita reunió, además de al presidente y la secretaria general del PP de Asturias, Álvaro Queipo y Beatriz Llaneza, a alcaldes y alcaldesas, así como a diputadas nacionales, senadores como José Manuel Fernández Díaz, también alcalde de Peñamellera Baja, y miembros de varias juntas locales del partido.

Más allá del tono conmemorativo, el acto tuvo una clara lectura política y territorial, con un discurso muy centrado en la defensa del municipalismo, el balance de gestión de ambos regidores y la reclamación de más apoyo autonómico para el Oriente. El cierre corrió a cargo de Álvaro Queipo, que presentó la trayectoria de los dos alcaldes como ejemplo de una forma de gobernar basada en la cercanía, el trabajo constante y el contacto directo con los vecinos.

"Gobernar consiste en servir"

José Manuel González Castro articuló su intervención alrededor de una idea de servicio público muy pegada a la gestión diaria. "Gobernar no consiste en ocupar un cargo. Gobernar consiste en servir", afirmó el alcalde de Cangas de Onís, que resumió también sus tres lustros en el Ayuntamiento con otra frase que marcó buena parte del tono del acto: "Si algo nos ha guiado durante estos quince años ha sido precisamente ser útiles".

El regidor cangués defendió una política orientada a resolver problemas concretos y no a quedarse en la retórica. "Nuestra mayor satisfacción no está en los titulares ni en los discursos", sostuvo, antes de añadir que esa satisfacción se encuentra "en cada problema resuelto, en cada vecino atendido, en cada obra terminada y en cada servicio mejorado". En la misma línea, dejó otra de las frases más rotundas de la tarde: "Los gobiernos están para solucionar problemas, nunca para crearlos".

En su repaso a estos quince años, González Castro puso el foco en la evolución del concejo y en la consolidación de su actividad durante todo el año. "Hoy somos un concejo más fuerte, más dinámico, más moderno y con mayores oportunidades", afirmó, antes de subrayar que "hoy podemos afirmar con orgullo que Cangas de Onís tiene actividad durante todo el año". También introdujo una apelación al lado humano de la administración local al recordar que "detrás de cada problema hay una historia humana".

Un sueño hecho realidad

Salomé Samartino imprimió a su discurso un tono más personal, muy ligado a las dificultades acumuladas desde 2011, pero también a los logros alcanzados. "Estos quince años no han sido un camino de Rosas", resumió la alcaldesa de Caravia, que evocó tanto la crisis económica de los primeros años como la pandemia y defendió que, en ese trayecto, su equipo aprendió que "el verdadero progreso está en facilitar la vida a las personas" y reivindicó el avance en proyectos "que han transformado la vida de nuestros vecinos."

La regidora de Caravia definió además su etapa al frente del Ayuntamiento en términos muy biográficos. "Ser alcaldesa de Caravia no ha sido únicamente un cargo, representar a mi pueblo ha sido un sueño hecho realidad y una escuela de vida", señaló. A ello sumó una reflexión nacida de la gestión cotidiana: "He aprendido que la línea recta no es la más corta, que el verdadero progreso nace del diálogo, de escuchar a los vecinos y buscar soluciones".

Un acto de "orgullo municipalista"

Queipo aprovechó el homenaje como escaparate del discurso territorial del PP asturiano. "Hoy no es solo un acto de partido: es un acto de orgullo municipalista, de reconocimiento y de futuro", afirmó. El líder popular sostuvo además que "no se gobierna durante quince años por casualidad, especialmente en política municipal" y recalcó que "nadie gobierna quince años un ayuntamiento si no conoce a sus vecinos, si no pisa la calle, si no escucha, si no trabaja y si no cumple".

El presidente del PP de Asturias elogió expresamente a ambos regidores y ligó ese reconocimiento a una crítica directa al Ejecutivo autonómico. "Salomé y Pepín representan lo mejor del municipalismo del PP asturiano", dijo, antes de advertir que "el Oriente recibe a miles de visitantes, pero el Gobierno del Principado no acompaña ese éxito con las inversiones necesarias". Su reproche quedó resumido en una de las frases de mayor carga política de la jornada: "El turismo no es un problema: el problema es la falta de inversión y planificación".

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Tono humano

El acto dejó también momentos de tono más distendido y personal, sobre todo con el agradecimiento por parte de los alcaldes a los equipos que les han acompañado durante estos años. La clausura tuvo un aire de continuidad, con González Castro reafirmándose en "la misma ilusión" y "el mismo compromiso con Cangas de Onís", Samartino "construyendo un municipio más próspero" y con Queipo llamando a "seguir construyendo una mejor Asturias".