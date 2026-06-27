María José Cueli, cofrade- 2026 de la fiesta de La Pinza, en Cangas de Onís

La Cofradía de La Pinza entregó el pertinente diploma acreditativo de cofrade del presente año 2026 a María José Cueli Cueli, una de las vecinas más queridas del distrito San Pelayo, en el corazón de la vieja capital del Reino de Asturias, en el transcurso del popular festejo veraniego que tuvo lugar en la tarde-noche de ayer, jueves, 25 de junio, en ese barrio de la ciudad canguesa. Hubo merienda y música a cargo de "Fernando y sus teclados", registrándose un gran ambiente, tanto de oriundos como de forasteros que se encuentran estos días disfrutando por la comarca del oriente asturiano.