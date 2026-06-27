Los motores ya rugen por Cangas de Onís
La protocolaria ceremonia de salida en la plaza Camila Beceña se celebró este viernes
Con la protocolaria ceremonia de salida, celebrada esta tarde en la céntrica plaza Camila Beceña, en la vieja capital del Reino de Asturias, se dio el pistoletazo a la undécima edición del Rally Picos de Europa-ESC Petróleos, organizado por la escudería Cangas de Onís Motor, en colaboración con la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias, siendo la cuarta prueba puntuable para el Campeonato de Asturias de la actual temporada de 2026, que se disputará este sábado, 27 de junio, por términos municipales de Cangas de Onís, Parres y Piloña.
El recorrido del XI Rally Picos de Europa-ESC Petróleos consta de cuatro tramos cronometrados: TC Restaurante Casa Pedro, Cangas-Arriondas; TC TRC Motor, Collía-Torre; TC Palacio Nevares, Sevares-Cofiño; y TC Contenedores Llamedo, Nueva-Labra), repartidos entre los concejos de Piloña, Parres y Cangas de Onís. En la lista de los 72 participantes quje tomarán parte en esta competición automovilística destaca, entre otros, el piloto Gorka Antxustegi, ex-Suzuki España y vigente campeón de Rallys del País Vasco, junto a su copiloto Xabat Urresti con el Renault Clio Williams.
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