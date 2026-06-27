La Solería, de Llerandi, gana el XIV Concurso de enrame de fuentes de Parres

Un año más, se desarrolló el Concurso de enrame de fuentes convocado por el Ayuntamiento de Parres, que preside Emilio García Longo, "con el objetivo de conservar una tradición muy ligada a la vida de nuestra sociedad rural y a los ritos del agua tan ligados a la noche de San Juan", y también para poner en valor estás construcciones que fueron de vital importancia en nuestras comunidades y que en los últimos años se vienen recuperando en diferentes proyectos.

El jurado otorgó este año 2026, en la que ha sido la decimocuarta edición del citado Concurso, el primer premio a La Fuente de Solería, localizada en Llerandi (que ya recibió varios premios en anteriores convocatorias) y los premios restantes a La Fuente Yaya, en Güexes; La Fuente del CPR de Arriondas ;y la Fuente-Lavaderu de Bodes. La entrega de los susodichos premios se llevará a cabo con motivo del XXXV Certamen de la Castaña y Productos de la huerta, a celebrar los días 7 y 8 de noviembre, en Arriondas.

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"Enhorabuena a los premiados, que con su trabajo e ilusión nos ayudan a mantener vivo este ritual, y a mantener este rico patrimonio", dijo el regidor parragués. "Gracias igualmente a todos los miembros del jurado por su colaboración. Sabemos que muchas fuentes a lo largo de todo el concejo se han enramado para este día, os animamos a participar en el concurso para dar visibilidad a vuestro trabajo y para poner en valor esta parte de nuestro patrimonio", añadió.