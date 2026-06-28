La fiesta vuelve a Villanueva

La fiesta ha vuelto a Villanueva, en Cangas de Onís, tras 17 años de ausencia. En la noche del sábado se celebró la foguera flotante, que vovlió a sucar las aguas del Sella.

Un momento de la misa, en Villanueva, con el coro cantando. / J. M. Carbajal

Este domingo tuvo lugar misa solemne en la iglesia del ex benedictino Monasterio de San Pedro de Villanueva (Cangas de Onís), cantada por el coro parroquial y después procesión y subasta del ramu de pesca, entre otras actividades.