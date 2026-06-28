La fiesta vuelve a Villanueva
La foguera flotante surcó las aguas del Sella después de 17 años
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La fiesta ha vuelto a Villanueva, en Cangas de Onís, tras 17 años de ausencia. En la noche del sábado se celebró la foguera flotante, que vovlió a sucar las aguas del Sella.
Este domingo tuvo lugar misa solemne en la iglesia del ex benedictino Monasterio de San Pedro de Villanueva (Cangas de Onís), cantada por el coro parroquial y después procesión y subasta del ramu de pesca, entre otras actividades.
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- Guillermo Mera, uno de los alumnos excelentes de la PAU de hace 8 años, es hoy físico teórico y trabaja como investigador en Bélgica: 'En el instituto tuve los mejores profesores de mi vida
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- Cuatro adolescentes de Avilés ultiman los detalles para irse a estudiar a Norteamérica gracias a Amancio Ortega: 'Vamos abiertos a todo
- Koldo García, tras la dura condena: 'No sé para qué hubo juicio si la sentencia no refleja nada y me quitan el derecho a recurrir
- Un despiste al volante provoca un aparatoso accidente en el centro de Oviedo
- Aitana, la 'superestrella' que se corona en Avilés ante 20.000 fans en su noche de cumpleaños
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que promete un corte preciso y duradero: disponible por menos de 10 euros