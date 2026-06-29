Concluyen las obras de pavimentación del camino de la residencia en Lledías

El Ayuntamiento de Llanes ha concluido las obras de reforma y pavimentación del camino de acceso a la residencia El Cuera, en Lledías, en una actuación adjudicada en 24.885,74 euros. Los trabajos han permitido renovar por completo el firme, mejorar la seguridad vial en la zona y habilitar un nuevo aparcamiento en batería al inicio de la vía.

La obra, ejecutada por la empresa Tratamientos Asfálticos S.A., responde al deterioro que presentaba el pavimento original del camino. La intervención fue visitada esta mañana por el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, y por el concejal de Pueblos, Miguel Ángel Alonso.

Renovación del firme

La actuación comenzó con el fresado de las zonas más dañadas del vial, antes de acometer la renovación integral del asfalto. Posteriormente, se extendió una nueva capa de zahorra y se aplicaron dos capas de aglomerado asfáltico en caliente de alta calidad para reforzar la durabilidad del camino.

El objetivo de la obra ha sido mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad en un acceso utilizado de forma habitual. Con esta intervención, el Ayuntamiento busca garantizar un firme más estable y en mejores condiciones para los próximos años.

Los trabajos han servido también para crear un aparcamiento reglado en batería al comienzo del camino, junto a la sierra del río Texón. La nueva zona de estacionamiento ha quedado delimitada con señalización horizontal mediante pintura acrílica.

Además, se ha procedido a reponer el paso de peatones existente en este entorno, reforzando así la ordenación del tráfico y la seguridad de los viandantes en la zona.

Entorno del Valdellera

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, señaló que "la pavimentación y mejora de caminos en nuestros pueblos ha sido, y continúa siendo, una de las prioridades del gobierno municipal, y la importante inversión económica que destinamos a ello muestra claramente nuestro firme compromiso con el área rural del concejo". El regidor añadió que "a esta pavimentación que hoy inauguramos seguirán, muy pronto, otras en varias localidades".

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Esta actuación se suma a otras mejoras ejecutadas en los últimos años en el entorno del colegio público Valdellera, en Lledías. Entre ellas figuran la construcción de una amplia acera, la reforma integral de la cubierta del polideportivo, la ejecución de gradas y la pavimentación del aparcamiento del colegio y de la instalación deportiva.