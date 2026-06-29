Llanes inicia la regulación estival de la ‘zona azul’ de aparcamiento: siete calles afectadas, tarifas y penalizaciones

El Ayuntamiento de Llanes pondrá en marcha la regulación estival de la zona azul de aparcamiento entre el 1 de julio y el 8 de septiembre, en horario de 9.00 a 20.00 horas de lunes a domingo, incluidos los festivos, y en las mismas calles en las que se aplicó el pasado año.

La medida afectará a varios puntos del centro urbano de la villa y mantendrá el sistema de rotación en las zonas de mayor demanda durante la temporada de verano. El tiempo máximo de estacionamiento será de dos horas.

Calles afectadas

En la calle Pidal, en dirección de entrada a la villa, la regulación se aplicará en el lado izquierdo. Habrá aparcamiento en batería desde la rotonda y entre los números 22 y 16, plazas en línea entre los números 14 y 10, y una zona de carga y descarga de 8.00 a 15.00 horas junto al edificio de Correos, desde el número 10 hasta el cruce con las calles Cueto Bajo, La Guía y Las Barqueras, que por la tarde pasará a funcionar como zona azul en línea.

En la prolongación de Las Barqueras, en la zona semipeatonal, el estacionamiento regulado se situará también en el lado izquierdo. Se habilitarán plazas en línea junto al edificio en el que se encuentran la peluquería Félix y el Estanco número 2, con exclusión de la plazoleta, además del tramo comprendido entre el número 1 y el cruce con la calle Marqués de Canillejas.

La calle José Enrique Rozas Guijarro contará con aparcamiento en batería en el lado izquierdo desde el número 1 hasta el cruce con la calle Colegio de la Encarnación. A la altura del número 5 funcionará una zona de carga y descarga de 8.00 a 15.00 horas, que por la tarde pasará a estar regulada como zona azul.

En la calle Alfonso IX, el aparcamiento se ordenará en línea en el lado izquierdo. Frente a la oficina de la Policía Local se mantendrá la reserva de estacionamiento para vehículos oficiales.

La calle Egidio Gavito, en dirección de salida de la villa, tendrá plazas en batería en el lado izquierdo entre los números 3 y 15. La regulación se aplicará en todo ese tramo durante el periodo estival.

En la calle Román Romano, la regulación afectará a varios tramos y modalidades de aparcamiento. Habrá plazas en línea en el lado derecho entre los números 2 y 4, una plaza en batería en el lado izquierdo a la altura del número 1, una zona de carga y descarga de 8.00 a 15.00 horas junto al supermercado Día, en el número 6, que por la tarde pasará a ser zona azul en línea, y aparcamiento en línea en el lado izquierdo entre los números 3 y 11.

La calle Hermanas Franciscanas del Hospital dispondrá de aparcamiento en batería en el lado derecho entre los números 2 y 6. También habrá plazas en línea en el lado izquierdo a la altura del número 4.

En la calle Veneranda Manzano, el estacionamiento regulado será en batería en el lado derecho desde el cruce con Hermanas Franciscanas del Hospital hasta el cruce con Román Romano. En este vial se reservarán además dos plazas para personas con movilidad reducida.

Tarifas

Las tarifas se aplicarán por tramos de tiempo, con 0,30 euros por media hora, 0,60 euros por una hora, 0,90 euros por una hora y media y 1,20 euros por dos horas, el máximo permitido. El sistema permitirá además abonar fracciones menores de tiempo con el mismo prorrateo, con IVA incluido en todos los importes.

El Ayuntamiento fija una penalización de 15 euros por exceso sobre el tiempo abonado. La ausencia de tique conllevará una sanción de 30 euros, también con IVA incluido.

Nuevo servicio ORA

La doble zonificación ORA prevista para este verano, con plazas azules y verdes, no llegará a aplicarse en esta temporada estival. El Ayuntamiento atribuye este aplazamiento a problemas administrativos surgidos durante el proceso de licitación.

Pese a ello, el Consistorio mantiene la tramitación del nuevo servicio ORA. El objetivo es liberar plazas en las áreas de mayor demanda, reducir el tráfico de vehículos que circulan en busca de estacionamiento y priorizar la cercanía a servicios, equipamientos y comercios locales, con preferencia para residentes, residentes temporales y personas que trabajen en el concejo.