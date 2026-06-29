Llanes licita por 212.000 euros la renovación del césped de La Corredoria

El Ayuntamiento de Llanes ha sacado a licitación la renovación integral del césped artificial del campo municipal de fútbol de La Corredoria, en Posada, con un presupuesto base de 212.126,65 euros y un plazo de ejecución estimado de cuatro meses. El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 16 de julio.

La actuación permitirá sustituir una superficie que, tras más de diez años de uso intensivo, ha llegado al final de su vida útil. El desgaste del terreno afecta ya a condiciones de juego como la absorción de impactos, el rebote del balón y la rodadura, además de elevar el riesgo de lesiones entre los usuarios.

La intervención contempla la retirada completa del césped actual y de la lámina elástica existente, trabajos que se ejecutarán con maquinaria especializada. El granulado de caucho y la arena se almacenarán para su posible reutilización o para su correcta gestión posterior.

Una vez desmontada la superficie, se actuará sobre la base del campo con la nivelación y regularización de la zahorra, además del aporte de nuevo material y su compactación para asegurar un firme adecuado.

El proyecto incluye también la instalación de una nueva lámina nodular anticapilaridad de polietileno de alta densidad, destinada a proteger la subbase y garantizar la impermeabilización del terreno.

Sobre esa estructura se colocará una subbase de aglomerado elástico de última generación, pensada para mejorar la amortiguación de la superficie deportiva y reforzar la seguridad de los futbolistas.

Certificación internacional

La fase final consistirá en la colocación de un nuevo césped artificial de monofilamentos de polietileno autolubricado de alta resistencia, con fibras diseñadas para mejorar la recuperación, la memoria dimensional y el control del juego.

El nuevo sistema deberá superar los ensayos exigidos por la FIFA para obtener la certificación FIFA Quality Pro, una acreditación que avala el cumplimiento de los estándares internacionales para la práctica del fútbol.

La obra incorporará además la renovación de la señalización para fútbol 11 y fútbol 7, así como un control de calidad con ensayos a cargo de laboratorios homologados.

Otras actuaciones

La actuación cuenta con un plazo de garantía de dos años y se enmarca en la mejora de las instalaciones deportivas municipales promovida por el Ayuntamiento de Llanes.

El alcalde, Enrique Riestra, destacó "la importancia de esta actuación, que mejorará notablemente las condiciones para jugadores y árbitros". Y agregó que esta actuación "se suma a las obras de ampliación y mejora de los vestuarios del campo del Ereba, en Nueva, actualmente en ejecución" y avanzó que "próximamente habrá nuevas actuaciones de mejora en otras instalaciones deportivas municipales".

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Por su parte, la concejala de Deportes, Mónica Remis, señaló que la renovación era necesaria tras agotarse la vida útil del césped y afirmó que "finalizado el ciclo de vida útil del césped artificial de La Corredoria, y pensando siempre en la calidad del terreno de juego tanto como en la seguridad de los deportistas, tocaba la renovación integral del césped cumpliendo, además, con los más elevados estándares internacionales de calidad para la práctica deportiva".