Llanes licita por 212.000 euros la renovación del césped de La Corredoria
La obra prevé cuatro meses de trabajos y permitirá adaptar la instalación a las modalidades de fútbol 11 y fútbol 7
María Terente Nicieza
El Ayuntamiento de Llanes ha sacado a licitación la renovación integral del césped artificial del campo municipal de fútbol de La Corredoria, en Posada, con un presupuesto base de 212.126,65 euros y un plazo de ejecución estimado de cuatro meses. El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 16 de julio.
La actuación permitirá sustituir una superficie que, tras más de diez años de uso intensivo, ha llegado al final de su vida útil. El desgaste del terreno afecta ya a condiciones de juego como la absorción de impactos, el rebote del balón y la rodadura, además de elevar el riesgo de lesiones entre los usuarios.
La intervención contempla la retirada completa del césped actual y de la lámina elástica existente, trabajos que se ejecutarán con maquinaria especializada. El granulado de caucho y la arena se almacenarán para su posible reutilización o para su correcta gestión posterior.
Una vez desmontada la superficie, se actuará sobre la base del campo con la nivelación y regularización de la zahorra, además del aporte de nuevo material y su compactación para asegurar un firme adecuado.
El proyecto incluye también la instalación de una nueva lámina nodular anticapilaridad de polietileno de alta densidad, destinada a proteger la subbase y garantizar la impermeabilización del terreno.
Sobre esa estructura se colocará una subbase de aglomerado elástico de última generación, pensada para mejorar la amortiguación de la superficie deportiva y reforzar la seguridad de los futbolistas.
Certificación internacional
La fase final consistirá en la colocación de un nuevo césped artificial de monofilamentos de polietileno autolubricado de alta resistencia, con fibras diseñadas para mejorar la recuperación, la memoria dimensional y el control del juego.
El nuevo sistema deberá superar los ensayos exigidos por la FIFA para obtener la certificación FIFA Quality Pro, una acreditación que avala el cumplimiento de los estándares internacionales para la práctica del fútbol.
La obra incorporará además la renovación de la señalización para fútbol 11 y fútbol 7, así como un control de calidad con ensayos a cargo de laboratorios homologados.
Otras actuaciones
La actuación cuenta con un plazo de garantía de dos años y se enmarca en la mejora de las instalaciones deportivas municipales promovida por el Ayuntamiento de Llanes.
El alcalde, Enrique Riestra, destacó "la importancia de esta actuación, que mejorará notablemente las condiciones para jugadores y árbitros". Y agregó que esta actuación "se suma a las obras de ampliación y mejora de los vestuarios del campo del Ereba, en Nueva, actualmente en ejecución" y avanzó que "próximamente habrá nuevas actuaciones de mejora en otras instalaciones deportivas municipales".
Por su parte, la concejala de Deportes, Mónica Remis, señaló que la renovación era necesaria tras agotarse la vida útil del césped y afirmó que "finalizado el ciclo de vida útil del césped artificial de La Corredoria, y pensando siempre en la calidad del terreno de juego tanto como en la seguridad de los deportistas, tocaba la renovación integral del césped cumpliendo, además, con los más elevados estándares internacionales de calidad para la práctica deportiva".
Suscríbete para seguir leyendo
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que promete un corte preciso y duradero: disponible por menos de 10 euros
- Luisa', asturiana de 39 años, huérfana y madre de un niño pequeño: 'Voy a tener que pedir un crédito para pagar el impuesto por heredar de mi padre
- Guillermo Mera, uno de los alumnos excelentes de la PAU de hace 8 años, es hoy físico teórico y trabaja como investigador en Bélgica: 'En el instituto tuve los mejores profesores de mi vida
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición
- Muere atropellado un conductor que viajaba a Asturias y salió del coche en medio de la autovía
- El doble grado que se estrena en la Univesidad de Oviedo con una alta expectativa en el mercado laboral asturiano: más de 400 profesionales