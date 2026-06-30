Cangas de Onís se prepara para el Maizu Rock

El Maizu Rock celebrará los días 3 y 4 de julio en Intriago su duodécima edición, una cita que coincide además con el vigésimo aniversario de la primera convocatoria y que volverá a defender un formato cada vez menos frecuente en el circuito musical: entrada gratuita, acampada libre, aparcamiento sin coste y precios populares. El festival, presentado este martes en el Ayuntamiento de Cangas de Onís por los organizadores Gerardo García y Borja Fernández, en un acto en el que también participaron el alcalde, José Manuel González Castro, y la concejala Mónica Gutiérrez, reivindica el valor de mantener vivo un festival que, dos décadas después de su arranque, conserva el mismo pulso de cercanía y vocación popular. “Este año se cumplen 20 años del primer festival” explicó Gerardo García.

El Maizu Rock llegará así a una nueva edición con una fórmula que la organización considera una seña de identidad y que hoy resulta poco habitual. A la gratuidad del acceso y la zona de acampada se suman el aparcamiento gratuito, la barra a precios populares y varios puestos solidarios destinados a la recogida de alimentos, de modo que el encuentro aspira a reforzar no solo su perfil musical, sino también su dimensión comunitaria.

Viernes de concurso

La programación arrancará el viernes 3 de julio a las 21.00 horas con la final del concurso de bandes, uno de los elementos que mejor definen la apuesta del Maizu Rock por la cantera y por la escena emergente. En esa final participarán EK!S, Censura, La Jara, Lenincat, Kailash y Bloody Noses.

La primera jornada se cerrará con la actuación de Maverick, en una noche pensada para combinar descubrimiento y continuidad.

Sábado de vermú y conciertos

El sábado 4 de julio comenzará con la habitual sesión vermú, que este año incorporará como novedad el acompañamiento musical de la bandina Los Vicentos. “Es una manera de integrar al pueblo en el festival”, asegura García. Será el anticipo de una jornada más larga, con un cartel principal que comenzará a las 19.30 horas.

A partir de esa hora pasarán por Intriago Mala Reputación, Rienda Suelta, Deklibe, No Konforme, Ritmo Vudú y Ochobre. El programa combina así nombres consolidados con otras propuestas del rock y el punk, en una mezcla con la que el festival busca mantener su personalidad y, al mismo tiempo, ampliar públicos sin renunciar a su raíz.

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Respaldo local

Durante la presentación también se puso el foco en el apoyo que hace posible la celebración del festival. El Maizu Rock cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cangas de Onís y de numerosos establecimientos de la localidad, implicados en una cita que refuerza la actividad de Intriago en el inicio del verano.