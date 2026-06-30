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Colunga completa su agenda de julio con dos exposiciones y una actividad infantil en Llastres

La oferta cultural suma una muestra histórica, otra sobre la expedición de Magallanes y un espacio creativo para edades de 7 a 15 años

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María Terente Nicieza

Colunga

La programación cultural de julio amplía la oferta cultural del verano con tres propuestas repartidas entre Colunga y Llastres, con una exposición sobre la historia del puerto llastrín, el espacio creativo "Puerto Creativo" y la muestra "Viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano". Las actividades se desarrollarán a lo largo de la primera quincena y volverán a tomar el relevo en la segunda mitad del mes con una nueva cita expositiva en la costa colunguesa.

Primeras citas

La primera de esas propuestas es la exposición "Historia del Puerto de Llastres", que podrá visitarse del 30 de junio al 16 de julio en la Casa de Cultura de Colunga, de lunes a viernes entre las 17.30 y las 19.30 horas. La muestra está realizada por Fernando Granda y cuenta con la colaboración de Anselmo Montoto, Armando Castro, Mario Socolovsky y Roberto González.

Actividad infantil

Hasta el 14 de julio seguirá en marcha el espacio creativo "Puerto Creativo" en la Biblioteca de Llastres, dirigido a niños y jóvenes de 7 a 15 años y programado los martes de 16.15 a 17.30 horas. La actividad está coordinada por el Área Municipal de Servicios Sociales, promovida por la Mesa Intersectorial de Salud Local y mantiene ya cerrado el plazo de solicitud.

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Nueva exposición

A partir del 18 de julio tomará el relevo la exposición "Viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano", que se abrirá en la Casa del Pescador de Llastres y permanecerá hasta el 20 de septiembre en horario de 10.00 a 20.00 horas. La muestra está organizada por el Ministerio de Defensa, a través de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga.

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