Lanzaderas de verano para conectar playas y núcleos turísticos en Colunga: la oferta que comienza este miércoles y se prolongará hasta el 8 de septiembre

Colunga recuperará este miércoles, 1 de julio, el servicio de lanzaderas de verano para conectar Luces, Lastres, Colunga y La Isla hasta el 8 de septiembre, con el objetivo de facilitar el acceso a las playas y a los principales núcleos turísticos del concejo. El dispositivo funcionará durante los meses de mayor afluencia de visitantes y volverá a integrarse en la red estival del Consorcio de Transportes de Asturias.

La ruta mantendrá el recorrido de años anteriores, con once paradas repartidas entre Luces, Lastres, el puerto de Lastres, la playa de La Griega, el casco urbano de Colunga, la playa de La Isla y la playa del Barrigón. El trazado permitirá enlazar en un único recorrido circular de ida y vuelta algunos de los puntos de mayor movimiento del municipio durante la temporada estival.

Frecuencias y horarios

La lanzadera prestará servicio diario con ocho expediciones de ida y otras ocho de vuelta, lo que suma 16 trayectos al día. Las salidas comenzarán a las 11.00 horas desde Luces y se prolongarán hasta las 19.00, con frecuencia cada hora y una interrupción entre las 14.00 y las 16.00 horas.

En sentido inverso, los autobuses partirán desde la playa del Barrigón hasta Luces entre las 11.30 y las 19.30 horas. El servicio se mantendrá así a lo largo de toda la jornada para cubrir los desplazamientos de vecinos y visitantes hacia el litoral y los núcleos más transitados del concejo.

Tarifas

El billete tendrá un precio de 1 euro para los adultos. Los menores de 8 años y las personas con movilidad reducida podrán utilizar gratuitamente esta línea, que además estará integrada en la tarjeta CONECTA junto al resto del transporte público del Principado.

Afluencia estival

El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, destacó la vuelta de este servicio y señaló que "la recuperación de esta lanzadera facilita el acceso a nuestro litoral, fomenta una movilidad más sostenible al reducir el uso del vehículo privado y contribuye a mejorar la experiencia de vecinos y visitantes durante el verano".

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Toyos subrayó además que esta medida supone un apoyo al concejo en los meses en los que aumenta de forma notable la población y la afluencia de visitantes a playas y localidades costeras. En esa línea, animó a residentes y turistas a recurrir al transporte público para favorecer una movilidad más eficiente, reducir el tráfico y contribuir a la conservación del entorno natural.