Pancar ya dispone de un área de compostaje comunitario

La localidad de Pancar, en Llanes, cuenta desde la pasada semana con una nueva área de compostaje comunitario, fruto de la colaboración del Consistorio llanisco con Cogersa. Será una de las 39 áreas de compostaje que el consorcio está construyendo en distintos concejos de Asturias, cofinanciado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Llanes avanza en el cumplimiento de las exigencias de separación de materia orgánica que se establecen en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que contempla expresamente la opción del reciclado en origen de los biorresiduos mediante compostaje doméstico y comunitario.

La nueva Área de Compostaje Comunitario de Pancar fue visitada la pasada semana por la concejala de Medioambiente, Mónica Remis, junto a técnicos de Cogersa y vecinos interesados en el proyecto.

Participación social y reducción del impacto ambiental.

La pasada semana, tras la conclusión de las obras en las proximidades de los huertos urbanos de La Llavandera, se celebró en la Casa Concejo de Pancar una charla abierta a la participación de vecinos y vecinas interesados en convertirse en usuarios de la nueva área de compostaje.

El compostaje comunitario permite gestionar los residuos orgánicos (restos de alimentos, plantas, bolsas de infusiones, etc.) en el propio lugar de generación, evitando su transporte a distancia y reduciendo así las emisiones asociadas a esta fase de la gestión. Además, se produce un fertilizante de calidad, que los participantes se reparten entre ellos y pueden emplear en sus huertos y jardines, cerrando así el ciclo de la economía circular. La edil de Medioambiente, Mónica Remis, ha declarado que «cada residuo orgánico que se composta aquí evita un viaje en camión, reduce emisiones y se convierte en un fertilizante de calidad que los propios usuarios pueden aprovechar en sus huertos y jardines. Es un ciclo virtuoso que ahorra costes al Ayuntamiento y crea lazos de colaboración vecinal».

En el ámbito económico, esta forma de autogestión de los biorresiduos supone un ahorro de los costes de recogida y tratamiento de residuos para el Ayuntamiento. Aunque quizá una de sus mayores ventajas es que fomenta la participación ciudadana en el reciclaje e impulsa la colaboración en comunidad.

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Para darse de alta como usuario de la nueva instalación es necesario cubrir el oportuno formulario de inscripción, disponible en el Registro General del Ayuntamiento. Una vez dado de alta se recibirá un cubo específico para el almacenaje en el domicilio de los restos orgánicos, e instrucciones sobre el uso del área de compostaje. «Invitamos a todas las personas interesadas a darse de alta como usuarias. Es un trámite sencillo, y a cambio recibirán el cubo y la formación necesaria para participar en esta experiencia de reciclaje comunitario. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando este tipo de iniciativas que nos acercan a un Llanes más limpio, más verde y más responsable con el futuro», ha indicado la edil de medioambiente durante la inauguración.