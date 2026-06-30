Talleres, juegos y visitas entre dinosaurios: la oferta de verano para el MUJA (que incluye un bautismo muy especial)
Durante los meses de julio y agosto se ha programado una experiencia inmersiva y sesiones especiales sobre el eclipse solar
María Terente Nicieza
El Museo del Jurásico de Asturias reforzará este verano su programación familiar con visitas, talleres, juegos, escape room y actividades vinculadas al eclipse solar durante los meses de julio y agosto. El equipamiento abrirá además todos los días entre el 1 de julio y el 31 de agosto, en horario de 10.30 a 19.00 horas.
La oferta estival del MUJA incluirá propuestas diarias para todos los públicos, con actividades repartidas a lo largo de la semana y pensadas especialmente para familias y público infantil. Entre ellas figuran "Jugando con dinosaurios", "Dinoaventura Cromos", el taller "¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!" y la experiencia inmersiva "Misión Dinotiempo".
Actividades semanales
Los lunes, martes y de jueves a sábados, el museo concentrará buena parte de su programación al aire libre, con "Un paseo entre dinosaurios" en las visitas guiadas al jardín, juegos tradicionales en "Jugando con dinosaurios" y el taller "¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!", en el que los más pequeños podrán excavar en busca de fósiles.
Los miércoles se desarrollará "Dinoaventura Cromos", una actividad familiar pensada para completar un álbum con dinosaurios del museo. Los domingos, por su parte, el centro reservará espacio para "Operación T-Rex: salvemos el Museo", un escape room infantil dirigido a niños de entre 4 y 11 años.
Sala inmersiva y eclipse
El MUJA mantendrá abierta cada día su nueva sala inmersiva, donde el público podrá participar en "Misión Dinotiempo" y viajar a la Asturias de hace 150 millones de años. A esa oferta se sumarán también, los días 16 y 28 de julio, jornadas informativas y de preparación de materiales de observación del eclipse solar organizadas con Allande Stars.
Nombre para el saurópodo
El museo aprovechará además la temporada alta para recoger propuestas del público infantil con las que bautizar de forma coloquial al gran dinosaurio saurópodo hallado en los acantilados de Playa de Vega, en Ribadesella. La iniciativa permanecerá abierta hasta final de año y las sugerencias podrán depositarse en el buzón habilitado en el propio centro.
Entradas
Se recomienda adquirir las entradas con antelación tanto para la visita al museo como para participar en las actividades con aforo limitado. La programación y los detalles de cada propuesta pueden consultarse en la web oficial del MUJA.
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