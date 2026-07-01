El actor y director Carlos Iglesias lleva "La bala" a Llanes: "Es un thriller, una película policíaca y de investigación, hablamos de nuestra memoria histórica como país"

La Casa Municipal de Cultura de Llanes acogerá este jueves, 2 de julio, a las 18.00 horas, la proyección de "La bala", la última película de Carlos Iglesias, seguida de un coloquio con el director, guionista y actor madrileño.

La cita tiene un aliciente poco común: no solo ver la película, sino escuchar después a su autor y preguntarle por una historia que mezcla suspense, memoria y una reflexión abierta sobre el pasado de nuestro país.

Una tarde de cine y charla

Ese es el principal reclamo de la sesión de Llanes, pensada como algo más que un pase convencional. "Es un thriller, una película policíaca y de investigación, lo que pasa es que en este caso hablamos de nuestra memoria histórica como país", explica el director. La película va desvelando poco a poco qué ocurre y cómo se desarrolla. "Es emocionante, distraída; te mantiene en vilo hasta el final", asegura Iglesias.

Tras la proyección, habrá un coloquio con el director. Ese contacto directo permitirá que cada asistente plantee sus dudas y curiosidades sobre la película, algo que rara vez sucede cuando uno sale de una sala o la ve en casa: “es un puntazo que muy pocas veces se tiene”, asegura Iglesias.

Dos historias reales detrás del guion

"La bala" nace de dos hechos reales que acabaron cruzándose en la cabeza de Iglesias. Uno remite a los hermanos Garrido, que viajaron a Rusia para localizar el cadáver de un tío muerto con la División Azul durante la Segunda Guerra Mundial, y el otro procede de una historia que el cineasta conoció a través de su madre. De esa mezcla, y "de la historia de los dos bandos", sale la esencia de una película que intenta lograr una reflexión sobre un capítulo de nuestra historia.

No es una excepción en su trayectoria, porque Iglesias lleva años volviendo a episodios de la memoria de nuestro país: "Es un gusto personal por contar historias que no se han contado antes y que me parece importantísimo que no perdamos como país", explica.

Para contar esa historia, Iglesias recurre a una figura de un cura: "Mi personaje, es un sacerdote conservador que no está por la labor de la memoria en absoluto”, señala. A través del thriller y la investigación persigue llegar a una reflexión más amplia sobre la dignidad de los muertos y la necesidad de mirar de frente lo que sigue sin resolverse.

Un éxito levantado casi a pulso

Iglesias insiste en que sacar adelante "La bala" no fue sencillo. “Ha sido muy difícil levantarla porque hemos tenido un presupuesto ridículo", afirma.

Buena parte de lo logrado, sostiene, se ha conseguido "gracias al boca a boca de los espectadores", que ya superan los 185.000. Además el director, destaca la implicación del elenco desde el inicio del proyecto. “Gracias a ellos se ha podido conseguir", reconoce.

La respuesta del público, dice, le ha devuelto sensaciones que no recordaba: "Ha resultado una experiencia muy bonita. Desde 'Un franco, 14 pesetas', yo no tenía una película tan bonita respecto a lo que opina la gente".

Una anécdota

Entre las muchas reacciones recibidas, hay una que el director recuerda de forma especial. En uno de los pases se le acercó el presidente de la asociación de divisionarios que estuvieron en Rusia; él pensó: "Madre mía, este me quema el cine". Sin embargo, aquel espectador lo abrazó y le dijo: "Es una película hermosísima. He venido a ver otra película y me la habéis colado, pero tienes toda la razón del mundo".

Para Iglesias, esa reacción resume bastante bien lo que ha ocurrido con "La bala", una película que aspira a remover y a encontrar un terreno humano incluso entre quienes podían llegar más prevenidos. "Hacer una película de memoria que le guste a todos es muy difícil; yo lo he conseguido gracias a la ayuda de los hermanos Garrido", sostiene.

La reflexión

Por debajo del suspense y de la intriga, la película deja una reflexión que el director no oculta. "Creo que realmente tenemos que hacer las paces", asegura, antes de solicitar a quienes piden pasar página: "Ya, pero vamos a leerla antes".

Iglesias recuerda que España sigue teniendo "100. 000 cuerpos tirados en cunetas" y sostiene que ya no se trata de buscar culpables del pasado, sino de asumir una responsabilidad en el presente. "De no sacarlos ahora de esas cunetas, los culpables somos nosotros", remacha.

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Quizá por eso la proyección de este jueves en Llanes puede ser algo más que una propuesta cultural de verano: una película que atrapa, una conversación directa con su autor y una de esas conversaciones que aún tenemos la obligación de mantener.