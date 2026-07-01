Arde de madrugada una casa en Piloña: cuando llegaron los bomberos el fuego estaba descontrolado

El fuego, declarado en la madrugada de este miércoles en Piloña, calcinó por completo una construcción anexa de dos plantas y fue controlado por los bomberos del SEPA tras varias horas de intervención.

Aviso nocturno

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 02:19 horas de este miércoles, cuando alertaban de que salían humo y llamas muy altas de una vivienda de dos plantas en Viyao, Piloña. En ese momento se desconocía si había personas en el interior, ya que se trataba de una segunda residencia.

La Sala 112 movilizó una dotación del parque de Piloña, con tres efectivos y dos autobombas, y activó al mismo tiempo otra del parque de Cangas de Onís, con dos efectivos, un vehículo de altura y el apoyo de un efectivo de La Morgal con una autobomba nodriza.

Fuego desarrollado

Cuando llegaron al lugar, los bomberos confirmaron que el incendio estaba completamente desarrollado y afectaba a una construcción de dos alturas anexa a la vivienda principal. Una vez verificado que no había personas dentro, iniciaron las labores de extinción desde el exterior con una línea de 45 y dos de 25 para rebajar la carga de fuego.

A las 03:16 horas el incendio se dio por controlado y comenzaron las tareas de enfriamiento y desescombro. Más tarde, a las 05:43 horas, tras comprobar que no quedaba llama, las dotaciones de Cangas de Onís y La Morgal regresaron a base.

Extinción total

Los bomberos del parque de Piloña permanecieron en el lugar hasta las 07:10 horas, momento en que dieron por extinguido el fuego. Según el protocolo, estaba previsto revisar el estado de la zona durante la mañana.

Noticias relacionadas

El incidente se comunicó a la Guardia Civil y, a título informativo, al SAMU.