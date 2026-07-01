El Ayuntamiento de Llanes concluye los trabajos de pavimentación en el camino de la playa de Llames de Pría
Estos trabajos habían sido adjudicados en más de 31.000 euros y garantizarán una infraestructura vial en condiciones óptimas
María Terente Nicieza
El Ayuntamiento de Llanes ha concluido esta semana los trabajos de pavimentación emprendidos en el camino de la playa, en la localidad de Llames de Pría. Unas obras que habían sido adjudicadas en 31.764,82 euros y contaban con un plazo de ejecución de un mes. Esta mañana han sido visitadas por el concejal de Pueblos del Consistorio llanisco, Miguel Ángel Alonso.
Objetivo
El objetivo principal de esta actuación ha sido la renovación y mejora de la pavimentación en Llames, específicamente en el tramo del conocido como Camino a la Playa, para garantizar una infraestructura vial en óptimas condiciones para vecinos y visitantes.
Trabajos realizados
Los trabajos han abordado, como actuación previa, el fresado de bordes para no superar las cotas de acceso a viviendas, el recrecido de tapas y arquetas, y una limpieza y barrido general de la superficie.
Con posterioridad se procedió al refuerzo de firmes, construyendo un nuevo paquete firme en los márgenes actualmente sin pavimentar y en una zona donde el firme era de zahorra. Este nuevo paquete de firme incluye una capa de zahorra artificial y una capa intermedia de aglomerado, garantizando la uniformidad y durabilidad de toda la vía.
Por último, se ha procedido a la pavimentación, extendiendo una nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente (aglomerado asfáltico) de 5 cm de espesor en todo el camino, mejorando la seguridad y el confort de la circulación.
Estos trabajos de pavimentación en Pría conforman un lote de un contrato que también preveía labores de asfaltado en el camino de la residencia El Cuera en Lledías, adjudicados en más de 25.000 euros y ya finalizados, y en el barrio de La Sertal de Vibañu, adjudicados en más de 34.000 y cuyas obras se iniciarán próximamente.
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