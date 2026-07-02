El aparcamiento de 50 plazas habilitado en Colunga para aliviar el aumento del tráfico en verano
El recinto, en terrenos del antiguo cuartel y junto al centro de salud, está disponbible desde este miércoles tras el acondicionamiento de la parcela
María Terente Nicieza
El Ayuntamiento de Colunga ha puesto en servicio un nuevo aparcamiento público con capacidad para unas 50 plazas en los terrenos del antiguo cuartel de la Guardia Civil, junto al centro de salud, con el objetivo de reforzar el estacionamiento en la villa durante la temporada estival.
La apertura de este espacio llega después de que el Consistorio detectara la pérdida de plazas utilizadas en veranos anteriores por el avance de nuevas edificaciones, una situación que hacía prever más dificultades para aparcar en los meses de mayor afluencia de visitantes.
El Ayuntamiento registró el 11 de septiembre de 2025 la solicitud de autorización para usar la parcela ante la Dirección General de la Guardia Civil, en un intento de adelantarse a las necesidades de estacionamiento previstas para este verano.
Fruto de esas gestiones, el Ministerio del Interior ha autorizado al Consistorio a utilizar los terrenos del antiguo acuartelamiento como aparcamiento público. La resolución fija una autorización inicial de un año, prorrogable por periodos idénticos hasta un máximo de cuatro, siempre que exista solicitud municipal e informe favorable de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Acceso
El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, explicó que el Ayuntamiento ya ha acondicionado la parcela para su entrada en funcionamiento y detalló que el recinto contará con acceso para vehículos y un itinerario peatonal que conecta con el centro de la villa de unos 150 metros.
El regidor señaló que "desde el primer momento entendimos que era necesario buscar alternativas para compensar la pérdida de plazas de aparcamiento y comenzamos a trabajar con suficiente antelación para que esta solución pudiera estar disponible este verano".
Toyos defendió que esta medida responde a una planificación previa y no a una actuación de última hora ante el aumento de tráfico propio de los meses estivales.
"No esperamos a que llegara el verano para buscar soluciones; iniciamos los trámites hace meses, mantuvimos las gestiones con el Ministerio del Interior y hoy Colunga dispone de un nuevo espacio de estacionamiento que contribuirá a mejorar la movilidad y facilitar el acceso al centro del municipio durante la época de mayor actividad", concluyó.
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