Gamonéu patrocinará la 88.ª edición del Descenso Internacional del Sella
La marca de calidad vincula su imagen a una cita que reúne deporte, tradición y miles de personas en las orillas del río
María Terente Nicieza
La Denominación de Origen Protegida Gamonéu será patrocinador oficial de la 88.ª edición del Descenso Internacional del Sella, una de las pruebas de piragüismo más veteranas y populares de Europa. La cita volverá a convertir las orillas del río en un escenario de deporte, tradición y fiesta popular.
El acuerdo une el sello de calidad que ampara uno de los quesos más emblemáticos de Asturias con una prueba que cada año congrega a miles de personas en torno al Sella. La jornada combina la competición deportiva con un ambiente festivo que forma parte del calendario popular asturiano.
Identidad asturiana
La alianza vincula la imagen de la DOP Gamonéu con una celebración multitudinaria del carácter y la identidad asturianas. En cada edición, miles de espectadores se congregan en las márgenes del río para acompañar a los piragüistas durante su recorrido.
Desde la DOP Gamonéu destacan que el Descenso Internacional del Sella comparte valores como "la tradición, el esfuerzo, el arraigo al territorio" y una forma de celebrar Asturias que va más allá del propio evento. "El Descenso Internacional del Sella representa muchos de los valores que también defiende nuestra denominación: tradición, esfuerzo, arraigo al territorio y una manera de celebrar Asturias que va mucho más allá del propio evento. Para la DOP Gamonéu es un orgullo que el sabor de nuestro queso acompañe esta fiesta que tanto significa para la región", recalcan.
Con este patrocinio, la DOP Gamonéu refuerza su estrategia de visibilidad al asociarse a eventos que proyectan los valores de Asturias dentro y fuera de la región. La denominación reafirma así su compromiso con la promoción de la cultura, el territorio y las tradiciones asturianas.
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