Nuevas actuaciones de desbroce y limpieza en la costa y los pueblos de Llanes

El Ayuntamiento de Llanes, a través de la Concejalía de Pueblos, continúa con las actuaciones de los Planes de Desbroce y de Limpieza de Pueblos, que en las últimas semanas han ejecutado trabajos de limpieza y mantenimiento a lo largo de toda la geografía del concejo.

De este modo, y comenzando por el sector litoral del municipio, desde el Plan Municipal de Desbroce se han abordado labores de siega, desbroce y mantenimiento en diversos tramos de la senda costera: de San Antolín a Gulpiyuri y La Güelga; Villahormes y Hontoria; y tramo comprendido entre Cuevas del Mar, Villanueva de Pría y Garaña.

Asimismo, el Plan Municipal de Desbroces ha procedido a la limpieza, siega y mantenimiento de calles y espacios públicos en las localidades Villanueva de Ardisana, Palaciu, Hontoria y Villahormes, abordando así mismo el desbroce y mantenimiento de márgenes de las carreteras de estas localidades. De otra parte, también se ha abordado el desbroce y limpieza de espacios públicos en Pancar.

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También se han realizado trabajos de siega y mantenimiento en el aparcamiento de la estación de ferrocarril de Posada; el camino que conduce de Camplengu a San José, en Llanes; el camino de El Cristo y Las Llamas, en La Portilla, y en el prao de la fiesta en Santa Marina.