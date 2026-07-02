Posada de Llanes abre una muestra sobre los monasterios rurales del Oriente de Asturias

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge entre el 1 y el 15 de julio de 2026 una exposición temporal dedicada a los monasterios rurales del Oriente de Asturias, un recorrido por el legado histórico y arqueológico de unos enclaves que resultaron decisivos en la configuración del territorio asturiano.

La muestra, titulada "Monasterios Rurales del Oriente de Asturias", llega ahora a la comarca oriental después de haber pasado por distintos puntos del Occidente de Asturias y continuará su itinerancia a lo largo de este año por otros emplazamientos de la zona.

Patrimonio

La iniciativa está promovida por la Asociación de Profesionales Independientes de la Arqueología de Asturias (APIAA) y plantea una visión didáctica del patrimonio monástico, con especial atención a su huella en el medio rural.

El recorrido pone el foco en monasterios como los de Bedón, Celorio, Llanes, Nava, Villamayor, Villanueva, en Cangas de Onís, y Valdediós, entre otros, y repasa su influencia social, económica y cultural durante siglos.

Conferencia

La programación se completará con una conferencia del comisario de la muestra, Alejandro García Álvarez-Busto, profesor de Arqueología de la Universidad de Oviedo, prevista para el miércoles 8 de julio de 2026 a las 19:00 horas en la Casa Municipal de Cultura de Llanes.

La charla llevará por título "Los monasterios en el Oriente de Asturias. Un recorrido histórico-arqueológico desde su fundación hasta su desaparición" y servirá para ampliar el contexto histórico y arqueológico que aborda la exposición.

Apoyo institucional

La actividad cuenta con financiación de la Dirección General de Patrimonio Cultural, a través de la convocatoria de subvenciones para la difusión, estudio y fomento del valor del Patrimonio Cultural Asturiano.

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La propuesta cultural busca acercar a vecinos y visitantes un legado patrimonial de gran peso en la historia del oriente asturiano a través de una iniciativa que une historia, arqueología y territorio.