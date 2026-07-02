El queso cabrales, frente de unión para la soberanía alimentaria: "Tiene que defenderse con presupuestos; si no, son palabras", advierte la secretaria de Estado de Agricultura

Una visita ministerial a Cabrales sirvió este jueves para situar el foco no solo en la elaboración artesanal del queso, sino también en los debates de fondo que afectan al sector primario: la futura Política Agraria Común, la defensa de las figuras de calidad, la necesidad de respaldo económico y los problemas concretos que arrastra el concejo, como la gestión de los residuos agrícolas y ganaderos. La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, y el alcalde cabraliego, José Sánchez, coincidieron en ligar la pervivencia del xabrales a una acción coordinada de todas las administraciones en favor de la soberanía alimentaria.

Proteger

Durante la visita a la quesería de Consuelo Bada Herrero, en Tielve, García puso el acento en el valor estratégico de las figuras de calidad y en las posibilidades que pueden abrirse para productores amparados por una denominación. "Nuestras figuras de calidad podrán exportar bajo esa denominación de origen o indicación geográfica protegida", señaló, en una defensa del papel de sellos como la DOP Cabrales dentro de una política agraria que, a su juicio, debe proteger territorio, actividad y futuro.

La secretaria de Estado también enmarcó la visita en un momento decisivo para el campo español por la negociación de la futura PAC. "Estamos en una pelea clave que es la futura Política Agraria Comunitaria, en la que todas las comunidades autónomas, las cuatro organizaciones profesionales agrarias a nivel nacional y cooperativas agroalimentarias estamos de acuerdo en que no nos gusta la propuesta que hizo la Comisión Europea en julio del 2025. Se van modificando cosas, pero nos queda mucho por negociar", afirmó.

Motor económico

En esa misma línea, García defendió una posición común de las administraciones en apoyo del campo: "Ayudar al sector primario de este país, al sector agroalimentario, que es el motor económico", manifestó, antes de remarcar la dimensión esencial de agricultores y ganaderos dentro de la cadena alimentaria. "La industria agroalimentaria de este país es la segunda industria. Esta gente es la que nos da de comer todos los días, no solo a este país, sino a Europa y al mundo.", añadió.

La representante ministerial remató ese discurso con una idea: el respaldo político debe traducirse en financiación real. "La soberanía alimentaria tiene que venir con presupuestos encima de la mesa; si no, son palabras", sostuvo.

Respuesta institucional

El consejero Marcelino Marcos reforzó ese planteamiento al reclamar una contestación conjunta de las administraciones para sostener producciones como la del queso cabrales. "Nosotros, como administraciones, tenemos que dar respuestas. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de la apuesta que se venía trasladando desde Europa para que esas producciones se mantuvieran", señaló.

Marcos insistió además en la necesidad de "defender lo nuestro" y vinculó esa estrategia al pacto por el medio rural firmado en Asturias "con medidas que vayan encaminadas para seguir defendiendo la pervivencia del primer sector en Asturias", apuntó, antes de citar iniciativas como el plan Saborea el Paraíso, orientado a "promocionar, apoyar económicamente" a las DOP e IGP asturianas para que dispongan de recursos con los que reforzar su visibilidad.

Junto al respaldo político y promocional, el consejero apeló también al reconocimiento económico del trabajo que hay detrás de estos productos. Marcos defendió la necesidad de "conocer el esfuerzo que lleva realizar esas producciones" y resumió esa idea con una frase de fuerte carga sectorial: "La calidad tiene un precio y ese precio hay que pagarlo".

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Gestión de residuos

Por su parte, el alcalde de Cabrales, José Sánchez, introdujo uno de los asuntos más sensibles para el concejo al vincular el futuro del queso con la gestión de residuos. "La apuesta del Ayuntamiento por mantener el queso Cabrales y los proyectos que se están desarrollando para la gestión de los residuos agrícolas y ganaderos en el concejo tiene un fin también que nos incumbe a todos, no solamente al concejo de Cabrales, sino a Asturias como comunidad autónoma y al Estado", afirmó. El regidor resumió además la dependencia económica e identitaria del municipio respecto a su principal producto: "Cabrales es queso y con el queso vienen algunas dificultades que tenemos que solventar. Por eso agradecemos estas visitas que nos refuerzan en nuestro programa".