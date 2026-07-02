Ribadesella arranca la renovación del firme de La Cuesta para reducir deslizamientos y mejorar la seguridad

El Ayuntamiento de Ribadesella ha iniciado las obras de mejora del pavimento en La Cuesta, una de las zonas más delicadas para el tráfico de la villa por su fuerte pendiente, dentro de una nueva fase de actuaciones sobre varias carreteras y puntos urbanos del municipio.

Los trabajos buscan corregir el desgaste del firme en tramos con problemas de adherencia, pendientes pronunciadas o una elevada concentración de baches, una situación que en algunos casos favorecía el deslizamiento de los vehículos y complicaba también el paso peatonal.

La actuación ya está en marcha en la rampa de salida, desde la zona de la iglesia hacia la calle Villar y Valle, en La Cuesta y en el entorno de la estación de autobuses. El Ayuntamiento prevé además intervenir en el cruce de la travesía de la AS-379 con la carretera N-632.

Más adelante se acometerá también la mejora del firme en la rampa de acceso al polideportivo de La Atalaya, en la calle Fonte del Cai.

La Cuesta

La intervención en La Cuesta incluye asfaltado, impreso y pintura, en una obra de ejecución compleja por tratarse de una calle con una pendiente que alcanza el 23 por ciento de desnivel.

Tras los trabajos, el pavimento quedará completamente renovado y se espera una mejora de la seguridad tanto para el tráfico rodado como para los peatones en uno de los puntos más sensibles del casco urbano. El aglomerado se imprimirá con acabado en forma de adoquín, igual que en las calles Comercio y Gran Vía, y se completará con la aplicación de pintura antideslizante.

El Ayuntamiento ya había probado este producto hace unos meses en La Cuesta y había avanzado entonces su intención de extenderlo a toda la calle tras comprobar su eficacia.

Plazos

Los vecinos afectados por la obra han sido avisados con antelación para facilitar la ejecución de los trabajos, cuya finalización está prevista para la próxima semana.

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El concejal de Obras y Servicios de Ribadesella, Alejandro Alonso, destacó que "son actuaciones muy necesarias, que iremos haciendo gradualmente en donde más se necesiten. Mejoran el pavimento y la seguridad del tráfico y de los peatones".