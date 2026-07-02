Ribadesella estrenará su primer aparcamiento seguro para bicicletas y sumará 60 nuevas plazas de estacionamiento de bicis

Ribadesella dispondrá por primera vez de un aparcamiento seguro para bicicletas con capacidad para diez unidades, una instalación gratuita situada en la calle Avelina Cerra que entrará en funcionamiento en próximas fechas y que podrá utilizarse a través de una aplicación para móvil.

La medida forma parte de las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino desarrolladas en el concejo, un programa dotado con algo más de 1,8 millones de euros y financiado con fondos europeos Next Generation, en el que la movilidad sostenible figura entre los objetivos principales.

Nuevos estacionamientos

La actuación no se limita al nuevo recinto cerrado. El Ayuntamiento también ha instalado nuevos aparcabicis en distintos puntos de la villa para ampliar la capacidad de estacionamiento y facilitar el uso cotidiano de este medio de transporte.

Las nuevas estructuras se han colocado en la travesía de la calle Magdalena, Ramón Soto, el inicio de la calle Manuel Fernández Juncos, la zona del Portiellu y las inmediaciones de La Cuesta y de la plaza de la Iglesia.

Se trata de aparcamientos de pedal con capacidad para sesenta bicicletas. Los elementos retirados del centro de Ribadesella se trasladarán a la zona de la playa de Santa Marina para aumentar también allí la oferta disponible.

Santa Marina

Con esta reorganización, el concejo incrementará de forma notable el número de plazas para bicicletas y reforzará al mismo tiempo la campaña municipal dirigida a evitar que se amarren las bicis a la barandilla del paseo de Santa Marina.

La actuación busca ordenar mejor el estacionamiento en las zonas más transitadas del municipio, especialmente en fechas de mayor afluencia, y ofrecer alternativas específicas para ciclistas tanto en el centro como en el entorno de la playa.

Reparaciones

El plan incluye además la instalación de cinco tótems de reparación con herramientas para arreglos básicos, pensados para atender pequeñas incidencias durante los desplazamientos.

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Estos puntos se han colocado en las inmediaciones de la oficina de Turismo, la calle Avelina Cerra, la zona de autocaravanas de la carretera de la Estación, el entorno del polideportivo municipal y las proximidades del puesto de salvamento de la playa de Santa Marina.