La CUOTA tumba el Plan Especial de Uso Turístico de Llanes por dos vicios formales: "Se tramitó mal"

Vuelta a empezar. El Ayuntamiento de Llanes se ha visto obligado a aprobar inicialmente por segunda vez el Plan Especial de Uso Turístico (PEUT), después de que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) tumbara el documento anterior por dos cuestiones de carácter formal. El organismo autonómico no cuestiona el fondo del plan, pero sí exige corregir el procedimiento administrativo elegido y adaptar el texto a la normativa regional más reciente, aprobada hace cinco meses.

La Comisión considera que el plan debe ser tramitado como un instrumento "de no desarrollo" (el Ayuntamiento lo trató como instrumento "de desarrollo"), lo que implica un período de exposición pública de dos meses en lugar del mes que se había previsto inicialmente. Además, en esta categoría, el informe de la CUOTA adquiere carácter vinculante, lo que significa que el Ayuntamiento deberá acatar sus indicaciones para aprobar definitivamente la norma. En el texto inicial se señalaba que el informe de la CUOTA no era vinculante.

Debate político: críticas e interpretaciones

El Ayuntamiento ha optado por no dilatar más el proceso y, en vez de recurrir la decisión de la CUOTA, ha procedido a la aprobación inicial del plan en el pleno de este viernes, incorporando ya las correcciones requeridas. El siguiente paso será abrir el período de información pública de dos meses. Transcurrido ese plazo, el documento deberá obtener el informe favorable de la CUOTA para ser aprobado de forma definitiva.

Plan Especial de Uso Turístico de Llanes. / LNE

El debate político incluyó críticas por parte del concejal socialista Pablo Cueto, que acusó al equipo de gobierno de haber tramitado "mal" el PEUT; que aseguró que el plan es "una tirita, pero no la solución total", y que lamentó que los dirigentes locales no se hubieran reunido con los sectores implicados, ni con el Grupo Socialista, antes de redactar el documento.

Tanto el alcalde, Enrique Riestra, como el portavoz del PP, Juan Carlos Armas, defendieron que el texto inicial fue validado por los servicios técnicos y jurídicos municipales, y que, por lo tanto, las discrepancias se deben a "interpretaciones técnicas". Armas, además, recordó que el PSOE llevó dos veces al juzgado el PEUT, "y perdió".

Precios disparados

El PEUT nace del hecho de que en Llanes hay censados más de 1.200 pisos turísticos entre viviendas vacacionales y alojamientos de uso turístico, lo que representa el 7,5 por ciento del total del municipio. Esta desproporción, según el equipo de gobierno, tiene consecuencias directas sobre el mercado residencial. Mientras tanto, solo 13 viviendas estaban disponibles en el mercado de alquiler de larga duración cuando se realizó el estudio para elaborar el PEUT. Además, la presión turística ha disparado los precios de la vivienda por encima de la media asturiana y ha generado un fenómeno estacional que deja los pueblos vacíos durante el invierno y desbordados en los meses de verano.

Llanes no concederá más licencias para viviendas turísticas y vacacionales en 51 pueblos y barrios que considera "saturados". / LNE

Para hacer frente a esta situación, el Ayuntamiento diseñó el PEUT, que establece un límite de cinco pisos turísticos por cada cien viviendas en cada núcleo de población. El documento clasifica los pueblos y barrios en tres categorías: los "núcleos saturados", que ya superan ese porcentaje y donde no se permitirán nuevas licencias; los "núcleos de contención", que se sitúan entre el dos y el cinco por ciento y donde se autorizarán algunas aperturas con restricciones; y los "núcleos en equilibrio", por debajo del dos por ciento, donde sí se podrán abrir nuevos pisos turísticos.

Prohibiciones específicas

La regulación incluye además prohibiciones específicas: no se podrán abrir viviendas turísticas en las plantas bajas del centro histórico de Llanes, una medida pensada para preservar el comercio de proximidad, ni tampoco en fincas singulares, como las casas de indianos o aquellas con jardines históricos, que forman parte del patrimonio local y que, según el plan, no encajan con una lógica de turismo masivo.

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El texto también plantea incentivos para que los propietarios destinen los pisos turísticos a alquiler residencial o al mercado de compraventa para uso habitual. En las zonas saturadas, cuando un piso turístico cambie de propietario, la licencia no se renovará. El plan prevé una revisión cada cuatro años para actualizar los datos y ajustar los límites si la situación demográfica o turística varía.