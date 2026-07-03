La reforma de los viales de acceso al barrio de El Barru, en Miyares (Piloña), costará 73.955 euros
El proyecto consiste en la mejora del sistema de drenaje y pavimentación de varios caminos, que suman casi medio kilómetro
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado en 73.955 euros la reforma de los viales de acceso al barrio El Barru de Miyares, en Piloña, a la empresa Contratas y Excavaciones Fontexeina S.L.
El proyecto consiste en la mejora del sistema de drenaje y pavimentación de varios caminos, que suman casi medio kilómetro. También se construirá un nuevo colector para recoger las aguas residuales de varias viviendas y conectarlas a la red de saneamiento municipal.
Esta actuación se enmarca en el programa de obras cooperables que el Principado lleva a cabo en colaboración con los ayuntamientos para facilitar la conservación de infraestructuras de titularidad municipal en los concejos de menos de 20.000 habitantes.
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