La rehabilitación del Cinemar sigue acumulando retrasos: aún precisará siete meses más de obras

El pleno del Ayuntamiento de Llanes ha dado luz verde por unanimidad este viernes a una modificación de crédito de 430.000 euros con cargo al remanente de tesorería para la adquisición del equipamiento del Cinemar. La aprobación ha estado precedida de un tenso debate en el que el PSOE, en la oposición, ha cuestionado la gestión de unas obras que acumulan varios meses de retraso y un sobrecoste del 19%. Las obras aún se prolongarán durante siete meses, según ha revelado el alcalde llanisco, Enrique Riestra.

El grueso de la partida, 400.000 euros, se destinará a la compra e instalación del equipamiento audiovisual del edificio, mientras que los 30.000 euros restantes se reservan como colchón para posibles eventualidades, a sugerencia del servicio de Intervención. Con esta operación, el Consistorio mantiene un remanente de tesorería de 944.284,71 euros, una cantidad que, según Riestra, permitirá afrontar futuras modificaciones presupuestarias para seguir reinvirtiendo en mejoras para el concejo.

"Continuos retrasos"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Óscar Torre, ha aprovechado su intervención para denunciar "continuos retrasos en la ejecución", problemas con el aislamiento del edificio y la necesidad de un modificado del proyecto. Además, ha acusado al equipo de gobierno de falta de transparencia. "Ustedes, cada vez que traen una modificación de crédito a los plenos, lo que hacen es vender humo", ha afirmado, para preguntar a continuación a qué partes de la obra afecta el modificado y si se han dictado órdenes de paralización.

un momento del pleno de este viernes en Llanes. / R. D.

En su réplica, el Alcalde ha reconocido el retraso, que ha atribuido a problemas técnicos "sobrevenidos" durante la ejecución. Riestra ha explicado que la empresa adjudicataria solicitó un modificado del proyecto ante las dificultades encontradas y que la dirección de obra lo aceptó por criterios técnicos.

Un sobre coste del 19%

El Regidor ha cifrado el sobrecoste en un 19%, lo que equivale a unos 800.000 euros adicionales sobre los 4,2 millones de euros inicialmente presupuestados. "Esa es la realidad", ha zanjado Riestra, quien ha defendido la gestión municipal y ha recordado que la obra se ha ido encontrando con imprevistos, como la aparición de amianto en la estructura, que han obligado a redactar un nuevo plan de actuación.

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El Cinemar, adquirido por el Ayuntamiento en 2022 por 897.000 euros, debe convertirse en un auditorio con capacidad para más de 700 personas, pero la fecha de su apertura sigue siendo una incógnita. Mientras el equipo de gobierno insiste en que el trabajo político está "sobradamente acreditado" y confía en que el equipamiento esté listo cuando concluyan las obras, la oposición reclama un calendario detallado y realista.