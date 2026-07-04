Bertín Llera y Javi López, a la Copa del Mundo de sprint de piragüismo, en Montreal (Canadá)

El Olympic Basin de Montreal, en Canadá, será el escenario de la tercera Copa del Mundo de sprint de Piragüismo y Paracanoa de la ICF del 9 al 12 de julio. Y en esa cita estarán, integrando el equipo nacional español de la especialidad de aguas tranquilas el riosellano Bertín Llera Serrano (Club Piragüismo El Sella de Ribadesella, que paleará en K-4 500 metros, junto a Enrique Adán Hernández, Roi Rodríguez Huertas y Carlos García Ruiz; así como el sotobarquense Javier López González (Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas), que lo hará en la modalidad de K-1 y sobre la distancia de 5.000 metros.

Otras palistas asturianas en esa III Copa del Mundo de sprint defendiendo la elástica de España serán Sara Ouzande Iturralde y Lucía Val Cerdeira, flamantes campeonas de Europa en K-4 500 metros, con la onubense Daniela García Heredia y la alicantina Bárbara Pardo Mas. Sara, también defenderá el pabellón español en aguas canadienses en la regata de K-1 y sobre 200 metros. La expedición española pondrá rumbo a Canadá este próximo lunes y con grandes expectativas de luchar por las preseas en la última gran cita internacional antes del Mundial de Poznan (Polonia).