Bertín Llera, pregonero del XXI Mini-Sella el próximo 5 de agosto
El vigente campeón del Descenso Internacional del Sella tomará parte del 9 al 12 de este mes en la III Copa del Mundo de sprint, con el equipo nacional de España, en K-4 500 metros, en Montreal (Canadá)
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Alberto Llera Serrano, "Bertín", será el encargado del pregón de la vigesimoprimera edición del Trofeo de Promoción "Mini-Sella", que este año, por primera vez, tendrá carácter internacional, prueba que organiza el Club Piragüismo El Sella de Ribadesella, la cual tendrá lugar el próximo día 5 de agosto, a las 12.00 horas.
Bertín Llera, vigente campeón del Descenso Internacional del Sella, en K-2, junto con Walter Bouzán Sánchez, también campeón de España en K-1 y sobre la distancia de 5.000 metros, tomará parte del 9 al 12 de julio en la tercera Copa del Mundo de sprint, defendiendo los colores del equipo nacional de España, en K-4 500 metros, en aguas de Montreal (Canadá).
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