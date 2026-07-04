Bertín Llera, pregonero del XXI Mini-Sella el próximo 5 de agosto

Alberto Llera Serrano, "Bertín", será el encargado del pregón de la vigesimoprimera edición del Trofeo de Promoción "Mini-Sella", que este año, por primera vez, tendrá carácter internacional, prueba que organiza el Club Piragüismo El Sella de Ribadesella, la cual tendrá lugar el próximo día 5 de agosto, a las 12.00 horas.

Bertín Llera, vigente campeón del Descenso Internacional del Sella, en K-2, junto con Walter Bouzán Sánchez, también campeón de España en K-1 y sobre la distancia de 5.000 metros, tomará parte del 9 al 12 de julio en la tercera Copa del Mundo de sprint, defendiendo los colores del equipo nacional de España, en K-4 500 metros, en aguas de Montreal (Canadá).