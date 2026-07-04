Boquerizu, en Ribadedeva, recupera la plantación de la hoguera ocho años después
Este sábado, día grande, saldrá el ramu desde la Casa Conceju a las 12:15 horas y habrá después una misa cantada, procesión, la sesión vermú, subasta del ramu, romería, sorteos y verbena
Los vecinos de Boquerizu, en el concejo de Ribadedeva, recuperaron este viernes la tradicional plantación de la hoguera, después de ocho años. Fue gracias al empuje de los jóvenes de la localidad, que celebra este fin de semana la fiesta de la Sacramental.
La hoguera contó con la música a la gaita de Manolín el de Poo. Hubo asimismo en la primera jornada festiva con Concurso de tortillas y la música del Dj Chema Ruiz. Este sábado, día grande, saldrá el ramu desde la Casa Conceju a las 12:15 horas, para celebrar a continuación una misa solemne, cantada por Jesús Hernández. Después será la procesión y la sesión vermú, con la subasta del ramu.
Las celebraciones se completarán con romería, sorteos y verbena, con la música de "Clave del Norte" y Dj Varis.
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