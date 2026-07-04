El cangués Abel García Cimentada, campeón de España senior en K-1 en el Nacional de Ríos

El Club Deportivo Básico Los Cuervos Klockner Pentaplast (Los Cuervos KP) se proclamó, ayer, domingo, flamante campeón de España de Ríos, en la que ha sido decimocuarta edición de ese Nacional de 2026, simultáneamente XXVII Descenso del río Cinca, entre Fraga y Mequinenza (Huesca). La escuadra asturiana, que preside Diego Cuervo Menes, cerró la competición con seis preseas de oro, dos de plata y una de bronce, encabezando el medallero general con 349 puntos y una ventaja de 47 sobre el segundo clasificado, el Club Escuela Piragüismo Aranjuez (302 puntos), seguido de los extremeños del Club Polideportivo Iuxtanam de Mérida (260 puntos).

La actuación de Los Cuervos KP en el XIV Campeonato de España de Ríos queda marcada por la amplitud y la solidez de sus resultados. El equipo cosechó oros en pruebas tan diversas como el kayak individual femenino sub-23 (Marina Martínez Avello, con un crono de 1:25:56,83), el kayak individual masculino sub-23 (Raúl Corrales Fernández), el junior masculino K-1 (Adrián Solís Alonso), el K-2 mixto junior (Irene Suárez Alonso y Hugo Nonides González), el cadete masculino K-1 (Francisco Fanjul Terrasa) y el cadete C-1 masculino (Martín Gancedo Gutiérrez).

Especialmente destacable fue la doble presencia del club en el podio de la prueba de kayak individual femenino sub-23, donde Marina Martínez Avello se impuso con autoridad y Paula Fernández Bedia completó el doblete con la medalla de bronce. Con este título colectivo, Los Cuervos KP, que tiene como máximo responsable técnico a Alfonso Vivero Fernández, "Oki", reafirman su posición en la élite del piragüismo nacional de aguas bravas y maratón fluvial.

Noticias relacionadas

Por otro lado, en cuanto a otros clubes asturianos en ese mismo Nacional de Ríos, reseñar que el Club Piraguas Sirio-La Llongar Cangas Aventura cosechó una medalla (oro, a cargo del cangués Abel García Cimentada, en senior K-1, vigente campeón del Descenso Internacional del Sella) y Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas dos preseas (ambas de plata, una para Javier Hernanz Agüeria, en senior K-1, presidente de la Federación Española de Piragüismo; y la otra para Hugo Vidarte Fernández, en cadete K-1).