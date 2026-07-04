La canguesa Carla Corral y la praviana Yaiza Novo, a la final del K-4 500 metros en el Mundial sub-23 de piragüismo
El Campeonato del Mundo sub-23 y júnior de sprint se disputa en Halifax (Canadá)
Arrancó el Campeonato del Mundo junior y sub-23 de sprint, en el Lago Banook, en Halifax (Canadá), y con buenas sensaciones para la delegación española. En la jornada inaugural, destaca el pase directo a la final del K-4 femenino 500 metros, tripulación compuesta por las asturianas Yaiza Novo Fernández (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro) y Carla Corral de Coro (Club Piraguas Sirio-La Llongar Cangas Aventura), junto a las gallegas Uxia Rodríguez Huertas (Kayak Tudense) y Natalia Moreira García (Club Piragüismo Ciudad de Pontevedra) tras quedar segundas (1.47.20) en su serie clasificatoria, por detrás de Hungría (1.46.13) y por delante de Australia (1.49.57).
Por su parte, el K-4 500 metros masculino, con el cántabro Ernesto Goribar Echevarría (Piragüismo Colindres), el también asturiano Rubén Escudero Ordiz (Real Grupo de Cultura Covadonga de Gijón) y los gallegos Mauro Rodríguez Figueira (Club Piragüismo Verducido-Pontillón) y Óscar Juan Allegue Pena (Náutico Firrete), quedó quinto (1.29.46) en su respectiva serie clasificatoria en la que las tres primeras plazas de acceso a la Final A -que se dilucidará el sábado, día 3- las coparon Hungría (1.26.99), Canadá y Serbia. La semifinal será mañana, jueves, a primera, con tres plazas en juego para la finalísima del medio kilómetro.
Otro barco español en final directa ha sido el K-4 500 metros júnior masculino, con David Cosmos Cabrera (Piragüismo Silla) y Diego Feijóo Pérez (Kayak Tudense), Pedro Dámaso Delgado González y Martín González Fernández (Club de Mar Ría de Aldán – Gandón SA), que fueron terceros en la serie clasificatoria. En tanto, las chicas del K-4 junior 500 metros, que quedaron cuarta en su serie clasificatoria, aún deberán pelear en semifinales por el pase a la final A.
- Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón
- La DGT confirma las nuevas matrículas que veremos por carretera a partir del 3 de julio y que ya no serán de cuatro números y tres letras: se estiman que unos 800.000 vehículos
- Hablan los vecinos del hombre fallecido en Gijón tras recibir un disparo de la Guardia Civil: 'Necesitaba más atención psicológica
- La inesperada presencia de un animal poco común en el Campo San Francisco sorprende en Oviedo
- El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso
- La brutal agresión a un vecino sacude Boal: convocan una concentración de apoyo a la víctima y de rechazo a la violencia
- El campeón de escanciado Salvador Ondó y la ganadera y creadora de contenido Lucía Velasco, primeros cofrades de mérito del Corderu de Lena