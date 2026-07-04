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La canguesa Carla Corral y la praviana Yaiza Novo, a la final del K-4 500 metros en el Mundial sub-23 de piragüismo

El Campeonato del Mundo sub-23 y júnior de sprint se disputa en Halifax (Canadá)

Equipo Sub 23.

Equipo Sub 23. / Cedida

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Arrancó el Campeonato del Mundo junior y sub-23 de sprint, en el Lago Banook, en Halifax (Canadá), y con buenas sensaciones para la delegación española. En la jornada inaugural, destaca el pase directo a la final del K-4 femenino 500 metros, tripulación compuesta por las asturianas Yaiza Novo Fernández (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro) y Carla Corral de Coro (Club Piraguas Sirio-La Llongar Cangas Aventura), junto a las gallegas Uxia Rodríguez Huertas (Kayak Tudense) y Natalia Moreira García (Club Piragüismo Ciudad de Pontevedra) tras quedar segundas (1.47.20) en su serie clasificatoria, por detrás de Hungría (1.46.13) y por delante de Australia (1.49.57).

Por su parte, el K-4 500 metros masculino, con el cántabro Ernesto Goribar Echevarría (Piragüismo Colindres), el también asturiano Rubén Escudero Ordiz (Real Grupo de Cultura Covadonga de Gijón) y los gallegos Mauro Rodríguez Figueira (Club Piragüismo Verducido-Pontillón) y Óscar Juan Allegue Pena (Náutico Firrete), quedó quinto (1.29.46) en su respectiva serie clasificatoria en la que las tres primeras plazas de acceso a la Final A -que se dilucidará el sábado, día 3- las coparon Hungría (1.26.99), Canadá y Serbia. La semifinal será mañana, jueves, a primera, con tres plazas en juego para la finalísima del medio kilómetro.

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Otro barco español en final directa ha sido el K-4 500 metros júnior masculino, con David Cosmos Cabrera (Piragüismo Silla) y Diego Feijóo Pérez (Kayak Tudense), Pedro Dámaso Delgado González y Martín González Fernández (Club de Mar Ría de Aldán – Gandón SA), que fueron terceros en la serie clasificatoria. En tanto, las chicas del K-4 junior 500 metros, que quedaron cuarta en su serie clasificatoria, aún deberán pelear en semifinales por el pase a la final A.

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