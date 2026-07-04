Colunga espera recaudar 259.372 euro por la subasta 24 lotes de madera de eucalipto de sus montes públicos

El Ayuntamiento de Colunga ha activado el mecanismo para rentabilizar una parte de su patrimonio natural. El "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA) ha publicado el anuncio de licitación de 24 aprovechamientos forestales de madera de eucalipto, todos ellos ubicados en montes de titularidad pública del concejo. La operación, que se enmarca en la estrategia del equipo de gobierno local para extraer valor de los recursos municipales, sale a subasta con un precio base conjunto que supera el cuarto de millón de euros.

La fórmula elegida para la enajenación, conocida en el sector como venta "en pie", implica que el comprador adquiere el árbol antes de su corta, asumiendo tanto el riesgo como la ventura del negocio, según reza el pliego de condiciones que rige el procedimiento. De esta manera, el adjudicatario se hace cargo de los costes y contingencias de la tala y la extracción, mientras que el Consistorio se asegura un ingreso fijo por el recurso.

"Gestión responsable"

El valor de tasación para el conjunto de los lotes asciende a 259.372 euros, cantidad sobre la que las empresas interesadas deberán presentar ofertas al alza, pudiendo optar por uno o varios de los paquetes forestales. El plazo para la presentación de proposiciones se mantendrá abierto hasta el próximo día 17.

Plantación de eucaliptos. / Agencias

El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos (Foro), ha defendido la operación como un ejercicio de "gestión responsable del patrimonio público". El Regidor ha subrayado que una planificación adecuada de estos recursos permite que los montes, lejos de ser un activo estático, se conviertan en un motor económico para el concejo.

Desarrollo y conservación

Toyos ha incidido en que los fondos generados por esta subasta no son un fin en sí mismos, sino un medio para "reforzar la capacidad inversora del Ayuntamiento" y mantener el nivel de los servicios que presta a los vecinos, en una ecuación que busca "compaginar el desarrollo local con la conservación del entorno natural".

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El equipo de gobierno de Foro Colunga ha hecho hincapié en que este tipo de operaciones no son coyunturales, sino que responden a un "criterio de sostenibilidad a largo plazo". La explotación de los montes públicos se realiza con una hoja de ruta que busca compatibilizar el rendimiento económico con la preservación del medio ambiente, una máxima que el ejecutivo local repite como principio rector de su gestión del suelo forestal.