Gran susto en el barrio de Prestín: accidente en la travesía de la N-625, el concejo de Parres

Morrocotudo susto se llevaron, a primeras horas de la tarde de ayer, miércoles, los vecinos del populoso barrio de Prestín, en el concejo de Parres, a escasos 200 metros de distancia de la entrada a la ciudad de Cangas de Onís, al invadir un vehículo, por causas desconocidas, que circulaba en dirección a la vieja capital del Reino de Asturias la acera contraria de la travesía de la carretera N-625 (antaño conocida como León-Santander por Cangas de Onís) y arrancar de cuajo uno de los árboles que embellecían la zona. Afortunadamente, no se registraron daños personales.