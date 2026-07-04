Mejora la oferta de lanzaderas al funicular de Bulnes, que amplía su horario este verano

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias reforzará a partir de este lunes, día 6, las lanzaderas de verano que conectan con Arenas (Cabrales) para ofrecer un mejor servicio y dar cobertura a la operativa ampliada del funicular de Bulnes.

En temporada alta, el tren ha ampliado este año sus servicios hasta las 22:00 horas, así que la lanzadera que une Arenas con Poncebos ganará a partir del lunes dos frecuencias para alargar su horario. Saldrán de Arenas a las 21:00 y 22:00 horas y regresarán desde Poncebos a las 21:30 y 22:30 horas. De este modo, habrá un total de 14 frecuencias al día entre ambas localidades para impulsar el uso del transporte público y lograr una movilidad más sostenible en una zona muy concurrida.

Nuevo servicio a Cangas

También las rutas que van desde Arenas hasta Cangas de Onís y Llanes se ajustarán para mejorar el servicio. En el caso del servicio hacia la capital llanisca, la última salida desde Arenas se retrasa de las 19:30 a las 22:35 horas.

Horarios Cangas de Onís-Arenas de Cabrales. / LNE

En la conexión hacia Cangas de Onís se incorporará un nuevo servicio los fines de semana y festivos que saldrá de Arenas a las 19:35 horas y regresará desde la capital canguesa a las 20:15 horas. Asimismo, las conexiones de fin de semana de las 13:50 y las 18:50 desde la ciudad canguesa adelantarán el inicio de su operativa a este lunes, 6 de julio (la previsión inicial era que lo hiciera el día 17), igual que sus respectivos regresos desde Arenas a las 16:37 y 20:07 horas.

Tarjeta CONECTA

Las mejoras en la parrilla persiguen convertir las lanzaderas estivales en una alternativa accesible, eficiente y cómoda al vehículo privado. Todos los servicios están incluidos en las ventajas de la tarjeta CONECTA.

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