Mejora la oferta de lanzaderas al funicular de Bulnes, que amplía su horario este verano
La ruta entre Arenas y Poncebos ganará dos frecuencias a partir del lunes 6 para conectar con las últimas expediciones del tren de cable, que funcionará hasta las 22:00 horas
La línea entre Cangas y Arenas sumará un servicio a las 20:15 horas los fines de semanas y festivos, y la última salida desde la capital cabraliega a Llanes se retrasa a las 22:35 horas
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias reforzará a partir de este lunes, día 6, las lanzaderas de verano que conectan con Arenas (Cabrales) para ofrecer un mejor servicio y dar cobertura a la operativa ampliada del funicular de Bulnes.
En temporada alta, el tren ha ampliado este año sus servicios hasta las 22:00 horas, así que la lanzadera que une Arenas con Poncebos ganará a partir del lunes dos frecuencias para alargar su horario. Saldrán de Arenas a las 21:00 y 22:00 horas y regresarán desde Poncebos a las 21:30 y 22:30 horas. De este modo, habrá un total de 14 frecuencias al día entre ambas localidades para impulsar el uso del transporte público y lograr una movilidad más sostenible en una zona muy concurrida.
Nuevo servicio a Cangas
También las rutas que van desde Arenas hasta Cangas de Onís y Llanes se ajustarán para mejorar el servicio. En el caso del servicio hacia la capital llanisca, la última salida desde Arenas se retrasa de las 19:30 a las 22:35 horas.
En la conexión hacia Cangas de Onís se incorporará un nuevo servicio los fines de semana y festivos que saldrá de Arenas a las 19:35 horas y regresará desde la capital canguesa a las 20:15 horas. Asimismo, las conexiones de fin de semana de las 13:50 y las 18:50 desde la ciudad canguesa adelantarán el inicio de su operativa a este lunes, 6 de julio (la previsión inicial era que lo hiciera el día 17), igual que sus respectivos regresos desde Arenas a las 16:37 y 20:07 horas.
Tarjeta CONECTA
Las mejoras en la parrilla persiguen convertir las lanzaderas estivales en una alternativa accesible, eficiente y cómoda al vehículo privado. Todos los servicios están incluidos en las ventajas de la tarjeta CONECTA.
El Gobierno de Asturias despliega este verano una oferta de 36 itinerarios en 30 concejos para llegar a espacios protegidos, playas y enclaves turísticos con alta afluencia de visitantes.
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